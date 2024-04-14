Kiraz ihracatında hedef 250 milyon dolar

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’deki 22 milyon kiraz ağacının 2,4 milyon adedine ev sahipliği yapan Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Kuzey Yarım Kürenin ilk kiraz hasadı yapıldı. Hasat edilen ilk kiraz açık artırmada sembolik 2 bin TL’ye satıldı.

Manisa Şehzadeler’deki kiraz ağaçlarının çiçeklenme dönemini çok güzel geçirdiğini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz ağaçlarının 2024 yılında ihracat rekoru kırmak için bir hafta önce meyve verdiğini, 725 bin ton kiraz rekoltesinin 90-100 bin tonluk kısmını ihraç etmeyi ve yıllık 250 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Manisa ve İzmir’in erkenci kiraz üreten bölgeler olduğunun altını çizen Uçak, “2023 yılında 83 bin ton kiraz ihracatı karşılığı 215 milyon dolar ihracat yapmıştık. Kiraz üretiminde 725 bin tonluk rekolteyle açık ara dünya lideriyiz, ihracatta da dünyanın ilk dört ülkesi arasındayız. İhracatta da ilk üç ülke arasına girmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Çin’e ihracatın başlaması için temaslar sürüyor”

Türk kirazının en önemli pazarlarının Almanya ve Rusya Federasyonu olduğunu dile getiren Uçak, “Hindistan, Singapur, Hong Kong gibi ülkelerde kirazımız çok seviliyor ve bu ülkelere ihracatımızı artırma potansiyelimiz bulunuyor. Türk kirazının büyük gelişim gösterebileceği pazarlardan birisi de Çin. ‘Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz’ projesi ve Akdeniz Meyve Sineğinden Arındırılmış Kiraz Üretimi’ projesi ile Türkiye'nin kalıntısız kaliteli kiraz üretip ihraç etmesi için çabalıyoruz. Çin, Hindistan gibi pazarlara ihracat yapabilmek için bitki sağlığı sertifikası anlaşması yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı temaslarını sürdürüyor. Bu adımlarla Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki payını genişletmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin, dünya kiraz ihracatında sürdürülebilir bir büyüme ve potansiyelini değerlendirmesi önceliklerimizden birisi. Şili, dünya kirazının yüzde 10'unu üretirken, yüzde 30'unu ihraç ediyor. Türkiye ise yüzde 30'unu üretip yüzde 10'unu ihraç edebiliyor. Bu paradoksu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.

Uçak, Türkiye’nin, 2023 yılında 215 milyon dolar kiraz ihraç ettiğini, Almanya’nın 95,5 milyon dolarlık Türk kirazı talebiyle zirvede yer aldığını sözlerine ekledi.