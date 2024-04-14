Uzay kampı Türkiye “Aurora ile Mars’a seyahat” için geri sayımı başlattı

İZMİR / EKONOMİ

İzmir'de kurulu ve dünyanın iki uzay kampından biri olan Uzay Kampı Türkiye’ye getirilen Aurora kapsülü sayesinde, 9-16 yaş grubundaki katılımcılar, NASA’nın 2030’larda gerçekleştirmeyi planladığı Mars görevlerinin simülasyonlarını deneyimleme imkânı bulacak.

Kampın programlarına eklediği Aurora simülatörüyle gerçekleşecek interaktif sanal uzay uçuşunda Mars’a ve Ay’a insanlı uzay uçuşları canlandırılacak. Teknolojik yeniliklere paralel olarak programa eklenen araç, katılımcılara sadece teknik bilgi sunmakla kalmayıp, problem çözme, ekip çalışması ve zaman yönetimi gibi önemli beceriler de kazandıracak.

Türkiye’de tek olma özelliğine sahip olan Aurora simülatörü, 17 Nisan’da gerçekleştirilecek lansman töreninin ardından 9-16 yaş aralığındaki gençlere yönelik sunulan Galaktik Yaz Kampı programlarına dahil edilecek.