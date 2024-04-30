Kocaeli’de “Bir Patent Fikrim Var” ödül töreni gerçekleştirildi

EKONOMİ / KOCAELİ

26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası münasebetiyle bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen ödül törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürü İlhan Aydın, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Deniz Yayla, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Gebze İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Atlı, Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Yüksel, Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Genel Müdürü Oğuzhan Ceylan, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Tufan Saat, ilgili kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

“Yarışma, gençlerin yenilikçi fikirlerini cesaretlendiriyor”

Açılış konuşmasını yapan Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Genel Müdürü Oğuzhan Ceylan, “İlk yılımızdan itibaren gösterdiğiniz ilgi ve desteğinizle yarışmamız Kocaeli genelindeki tüm meslek liselerine yayılarak büyüdü ve bugün itibariyle tüm liselerimize ulaşmış durumda. Bu yarışma gençlerimizin yenilikçi fikirlerini cesaretlendiriyor ve onları hayata geçirme konusunda motive ediyor. Türkiye'nin 2023 yılında başlattığı 1 milyon patent hedefine ulaşma vizyonu doğrultusunda yarışmamız da bu ulusal hedefe katkı sağlama amacını yüklendi” dedi.

Gençlerimizin yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve ulusal inovasyon çabalarına katılmalarına teşvik ettiklerini söyleyen Ceylan, “Başarılı olan gençlerimizi patent başvurusu yapma imkanı sunarak, fikirlerini koruma altına almayı ve ticarileştirmeleri yönünde teşvik ediyoruz. Aynı zamanda bu başarı yolculuğunda emeği geçen herkese özellikle de öğrencilerimize onların bu yolda destekleyen öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ederiz. Sizlerin desteği ve katkıları ile gençlerimiz, yaratıcı fikirlerini gerçek dünya çözümlerine dönüştürme gücü buluyor. Öğrencilerimizin gelecekte de inovasyon ve başarılarla dolu bir yolculuk geçirmelerini dilerim” ifadesini kullandı.

Patent yarışmasına 105 proje katıldı

Ülkemiz, bölgemiz ve değerlerimiz için faydalı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yüksel, “Son 4 yıldır Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji, TÜBİTAK Marmara Teknokent desteği ve Adres Patent olarak çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. İlk yıllarda okullar 50 civarında bir katılım göstermişti, bu sene de 105 proje ile katılım sağladı. Dolayısıyla çalışmalara katkı gösteren başta Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji’nin öğretmenleri ve öğrencilerine ve sanayide teknoloji ortamı olarak oluşturan, Gebze’nin sanayicilerine ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalışmalardan şunu anlıyoruz, Türkiye teknolojinin inovasyonun merkezi olması gereken bir bölge” dedi.

Türkiye’de patent

Kocaeli Teknoloji ve Sanayi İl Müdürü İlhan Aydın ise, “Türkiye’de 1994 yılında patent, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler alanlarında Kanun Hükmünde Kararnameler yürürlüğe girmiştir. 544 sayılı KHK kapsamında Enstitünün kuruluş amacı “Türkiye’nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamı oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınai mülkiyet haklarının tescili, bu konuda korumanın sağlanması ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin yurtiçi ve yurtdışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi” olarak tanımlanmıştır” dedi.

Türkiye’de alınan ilk patent ürünü eczacı Necip Akar’a ait olduğunu söyleyen Aydın, “Kendi adı ile ürettiği diş macunu ile 1924 yılında patent aldı. Onun ilk markaları, “Şampuan Cemil, Necip Bey Kremi ve Necip Diş Macunu”’dur. Ayrıca İspanyol gribinin İstanbul’u da etkisi altına almasıyla Necip Akar yeni bir formül geliştirdi. “Gripin” adını verdiği ilacı onun en büyük başarılarından biridir” diye konuştu. Aydın, ilk defa 2018 yılında İstanbul’da yapılan Teknofest’in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde 10’cu festivalini Adana’da gerçekleştireceğini söyledi. Aryıca, Kocaeli’de DENEYAP Teknoloji Atölyeleri mevcut. DENEYAP Atölyeleri ile her yıl Eylül-Ekim aylarında gerçekleştirilen sınavlarla öğrencilerin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

“Hedefimiz; bilim, sanayi ve teknoloji toplumu olmaktır”

Bilim, teknoloji ve inovasyonun takip edilmesini ve bunun önemini her fırsatta dile getiren Vali Seddar Yavuz ödül töreni vesilesiyle davetlilere şu sözlerle hitap etti: “Değerli gençler, kıymetli konuklar, biz aziz Türk Milleti olarak dünyadaki en büyük milletlerden bir tanesiyiz. Şüphesiz büyük imparatorluklar kurulmuş ve büyük bir coğrafya yönetilmiş ama dünyadaki sanayi devriminin ıskalanması, koca bir imparatorluğun çöküşüne sebep olmuştur. Sanayi devriminin gerçekleştirildiği günden bugüne kadar hepimizin hedefi; bilim, sanayi ve teknoloji toplumu olmaktır. Bu konuda teknoloji kullanan değil üreten bir toplum olma sevdasıyla yanıp tutuştuk. Bu noktada Cumhuriyetimizin kurucusu eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet seviyesinin üzerine ulaşma hedefi, tam da bilim sanayi, teknoloji yolculuğunun kendisidir.“

Gündemdeki üzücü olaylara değinerek atıfta bulunan Vali Yavuz “Bugün de toplumların rekabetinin, dünyadaki yerinizi, refahınızı, hatta onurunuzu, gururunuzu, haysiyetinizi, şerefinizi belirleyen şey bilim, sanayi ve teknolojideki öncülüğünüz ya da geri kalmışlığınızdır. Bizler hak ve hukuk yolculuğuna devam edeceğiz, güçlü olacağız ama kimseyi katletmeyeceğiz. Katledenlere dur diyeceğiz ve insanların öldürülmesine, aç bırakılmasına sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’yi Dünya ile yarışan, en yüksek teknolojiye sahip bir ülke haline getirmeye kararlıyız”

Bilim, sanayi ve teknoloji yolculuğunda fikri ve sınai mülkiyetin geliştirilmesinin ülkemiz için önemli olduğunu ifade eden Vali Yavuz, “Katletmek, öldürmek ve yok etmek için değil insanlığa faydalı olmak için güçlü olmak istiyoruz” dedi. Geçmişin öğrenilmesi ve geçmişteki iyi örneklerin hayata geçirilmesi hususunda gençlere tavsiyelerde bulunan ve Türk Milleti’nin en önemli özelliğinin din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese adil davrandığını belirten Vali Seddar Yavuz: “Geçmişinizi öğrenmezseniz bir yere varamazsınız. Neden ve niçin bir yolculuğa çıktığınızı da bilemezsiniz. Biz Türkiye’yi Dünya ile yarışan, en yüksek teknolojiye sahip bir ülke haline getirmeye kararlıyız. Nitekim son 20 yılda ülkemizdeki gelişmelere baktığımızda fevkalade ilerlediğimizi ve bugün savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda önemli mesafeler aldığımızı net bir şekilde söyleyebilirim. Öncelikle sizleri yetiştiren anne babalarınıza, öğretmenlerinize, bu imkanları sağlayan çok kıymetli yönetim kurulu başkanımıza, okulumuza, herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkemize sevdalı ve insan sevgisi ile bezenmiş bir nesil elbette hepimizin kurtuluşu olacaktır.” dedi ve davetlileri saygı ile selamlayarak konuşmalarını sonlandırdı.