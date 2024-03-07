Koluman yüksek teknolojisini DIMDEX 2024’e taşıdı

MERSİN / EKONOMİ

Katar Emiri Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani'nin himayesinde ve Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen DIMDEX 2024, başkent Doha’da gerçekleştirildi. Uluslararası savunma ve güvenlik endüstrisi takviminin önde gelen organizasyonlarından olan DIMDEX’te son teknolojiler tanıtıldı. Türkiye’de savunma sektörünün yerlileştirilmesine yönelik geliştirdiği DERMAN ve AKTAN gibi projelerle adından sıkça söz ettiren Koluman Otomotiv Endüstrisi de çalışmalarını sergileyerek yeni işbirlikleri kurma fırsatı buldu.

Sektörel bilgi birikimini artıran DIMDEX 2024'ün yenilikçi ürün ve hizmetleri dünya sahnesine taşımadaki önemini vurgulayan Koluman Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Dr. Önder Ege, “Uzman mühendislik ekibi ve güçlü Ar-Ge altyapısıyla sektördeki en yeni teknolojileri entegre eden Koluman, ulusal ve uluslararası pazarda güvenilir bir ortak olarak kendini kanıtladı. Gelecek yıllarda da bu önemli etkinlikte yer almayı ve savunma sanayii alanındaki yenilikçi çözümlerimizi dünya çapında sergilemeyi hedefliyoruz” dedi.

Fuarda Koluman’ın standını ziyaret eden Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci gibi üst düzey isimler de firmanın proje ve ihracat hedefleriyle ilgili bilgi aldı.