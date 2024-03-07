Mersin’in sinema sektöründeki tanınırlığı ‘Sinema Ofisi’ ile artacak

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Sinema Ofisi ünlü yapımcı, yönetmen ve oyuncuların katıldığı toplantıda tanıtıldı. Mersin’de film çekmeyi planlayan tüm prodüksiyonlara yardım etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Mersin’e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) Sinema Kurulu öncülüğünde ‘Bir film şehri olarak Mersin’ sloganıyla kurulan ‘Mersin Sinema Ofisi’, kentte gerçekleştirilecek projeler için lokasyon, kaynak ve yaratıcı çözümler bulmayı hedefliyor. Yapımcılar için izinler, şehir hizmetleri ve lojistik destek dahil olmak üzere tüm prodüksiyon ihtiyaçları için bir irtibat noktası haline gelecek ‘Mersin Sinema Ofisi’, kentin turizm ve ekonomisine katkı sağlayacak.

“Mersin film çekimleri için oldukça uygun bir yer”

Mersin’in doğal plato ve sahneleriyle eşsiz bir arka plan barındırdığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Kentimiz geniş bir imkân sunuyor. Hayata dair her şey var. Film dediğiniz de hayata dair hikâyelerdir. Mersin Limanı veya bir fabrikada film çekebilirsin. Portakal bahçesinde, sebze üreten serada bir film çekebilirsin. Temel amacımız Mersin’i sadece Türkiye’ye değil, dünyaya tanıtmak. Bunun için hem insan kaynağı yeterli hem de bütçe. Katkı sunmaya çok uygun yapımları ve yapımcıları buraya davet edelim. Biz imkânları sağlarız. Bürokraside işlerini kolaylaştırır, mihmandarlık yapar, lojistik destek sağlarız. Eğer birkaç film veya dizi başarabilirsek, biz marş motoru görevini yapmış olacağız. Motor çalışacak ve sürüp gidecek” dedi.

Kültürel miras, altyapı ve yetişmiş insan vurgusu

Mersin’in tarihsel hafızaya sahip bir kent olduğunu dile getiren Oyuncu Mert Fırat ise “Mersin Sinema Ofisi, her bir ilçenin hikâyesini dünyaya tanıtmak bağlamında çok değerli. Senaristler, yönetmenler ve oyuncular bulundukları şehirlerden ilham alıyorlar. Bazen o şehirlere sadece çekim için girebiliyorlar. Mersin buna çok uygun kültürel mirası ve alt yapıya, yetişmiş insan kaynağına sahip. Ben çok eminim, burada çok kısa sürede, çok değerli çalışmalar olacak. Hem şehri tanıtan hem kültürü ileri taşıyan hem Türkiye’yi hem de Mersin’i tanıtan çalışmalar olacak” diye konuştu.