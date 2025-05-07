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Toplu sözleşmede kriz: BURULAŞ greve gidiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ’taki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine Demiryol İş Sendikası, grev kararı aldı.

Esra Özarfat
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Toplu sözleşmede kriz: BURULAŞ greve gidiyor
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EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ’taki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine Demiryol İş Sendikası, grev kararı aldı. Sendikadan yapılan açıklamada “Demiryol-İş sendikasının örgütlü olduğu Bursa Büyükşehir’e bağlı BURULAŞ işyerinde sürdürmekte olduğumuz, 11. Dönem Toplu-İş sözleşme görüşmeleri 4 aydır devam etmekte ancak bugüne kadar yasal süre içerisinde tarafımıza yazılı bir ciddi teklif gelmemiş ve sendikamız grev kararı almak zorunda kalmıştır” denildi.

Demiryol-İş Bursa Şubesi Başkanı Cemal Yaman imzasıyla yapılan açıklamada bugün saat 18:00’de Demiryol iş Bursa Şubesi Başkanı Cemal Yaman imzasıyla yapılan açıklamada bugün saat 18:00’de Burulaş İşletme Binası’nda yapılacak basın açıklamasının ardından grev yazısının asılacağı bildirildi. Yapılan duyuruda Cemal Yaman, “Bu önemli günde mesaide olmayan bütün arkadaşlarımızın Burulaş İşletme binası (Omc) giriş kapısında da toplanıp 18:30’da davullarla, şenlik havasında ana binaya ailelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla yürüyerek grev yazımızı asacağız. Hakkımızı ve emeğimizin karşılığını almak için grev sürecinin ilk adımı olan çarşamba günü herkesi aileleri ile birlikte bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

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