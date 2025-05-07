ASRİAD Kocaeli’de yapılanıyor

Merve Esin Esen / Kocaeli

Kocaeli, Gebze’de, nitelik, değer ve vizyon odaklı yeni bir yapılanma başlıyor. Yeni kurulan ASRİAD (Asrın İşadamları Derneği)Kocaeli İl Başkanlığı görevine, bölgenin tanınmış iş insanı Nihat Yıldırım getirildi. Kocaeli iş dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen bu oluşum, sadece ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir dönüşüm için de yola çıkıyor.

Kocaeli’de de nitelikli ekonomi ve nitelikli insan kaynağı dönemi

ASRİAD, klasik bir iş dünyası derneğinden öte, adil gelir dağılımı, sürdürülebilir kalkınma ve “fıtrata uyumlu ekonomi” anlayışıyla dikkat çekiyor. “Önce Nitelik” sloganıyla yola çıkan ASRİAD, Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de nitelikli ekonomi ve nitelikli insan kaynağı inşasına odaklanıyor.

Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon, dijital ekonomi, patent ve faydalı model gibi modern ekonomik araçlar ASRİAD’ın öncelikli çalışma alanları arasında yer alıyor. Bu yönüyle ASRİAD, sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda ahlaki ve manevi değerlere bağlı bir iş dünyası profili oluşturmayı da amaçlıyor.

“Gebze, ASRİAD ile yeni bir soluk kazanacak”

Yıldırım, “ASRİAD’ın inanç temelli vizyonu ve değer odaklı yaklaşımı beni derinden etkiledi. Kocaeli’de iş dünyasını daha güçlü, üretken ve ilkeli bir yapıya kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Özellikle Gebze, ASRİAD ile yeni bir soluk kazanacak” ifadelerini kulandı.