Kuru meyve ihracatçıları finansmana erişemediğinden stok yapamıyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Türkiye’nin en önemli sorununun finansman olduğunu dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru meyve sektörünün stokla çalıştığını ancak finansman bulamadıkları için stok yapamadıklarını aktardı.

Yeni politikalar üretmek gerektiğini dile getiren Işık, "Devlet Bankası para veremiyor. Merkez Bankasının reeskont kredileri yüzde 32-36 civarında, fakat biz döviz endeksli kredilerde yüzde 10 civarında faiz ödüyoruz. Bu çaresizlik içerisinde devletin yaptığı politikaları biz de nasıl destekleriz diye ciddi bir kaynak aktarıyoruz. Bankalarla, sektörümüzün dinamiklerini paylaşmamız lazım. Banka müdürlerini buraya davet edeceğiz. Sektöre para vermemekle firmaları zayıflatıyorlar. Döviz bazında da kredi alamadığımızda bu sefer fiyatlar ya aniden yükseliyor ya düşüyor. Biz birlik olarak finansman konusunda tüm çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri olarak ihracat rakamının 20 milyar dolara doğru gittiğini ifade eden Işık, “18 milyar doların üzerine çıktık. Birlik olarak ise 1 milyar 610 milyon dolarlık ihracatımızı gerçekleştirdik. Bu da bizim bir rekorumuz. Aynı şekilde bu satışlarımız yüzde 20'nin üzerinde artarak devam ediyor. Yılbaşından itibaren yüzde 30 civarında değer olarak artış kaydediyor. Burada gerçekten bir başarı öyküsü var. İşletme yapılarımız aile işletmesi ve çok dinamik bir şekilde harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Devletin verdiği teşviklerin hepsinden faydalanarak işletmelerin alt yapısını eşit seviyeye getirmek gerektiğini aktaran Işık, “Bir avuç ihracatçıyız. Ürünlerimizi dünyaya sunmak için tırnaklarımızla kazıyoruz. Türkiye burada bir başarı öyküsü yazdı. Kayısıda, incirde, üzümde birinciliği yakaladık. Müthiş bir pazarlama mücadelesi veriyoruz” dedi.