ASKON Konya, sosyal sorumluluk projelerinde liderlik rolünü üstleniyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Ramazan ayı ve yılın ilk çeyreğinde yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgiler verdi. Toplumsal dayanışmanın önemini vurgulayarak gerçekleştirdiği projelerle dikkat çeken ASKON Konya Şubesi, mazlumlar ve muhtaçların yanında olma misyonu doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca yönetim kurulu ve üyelerin destekleriyle 5 büyük organizasyon gerçekleştirildiğini belirten ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, sadece Ramazan ayında değil, yılın her döneminde sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Ramazan ayı boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sinacı, “ASKON Konya Şubesi, üyelerinden aldığı güçle her yıl geleneksel olarak yaptığı büyük iftar organizasyonu etkinliğini bu yıl Selçuk Üniversitesi öğrencileriyle birlikte 1250 kişilik katılımla gerçekleştirdi. Bununla beraber yine ASKON Konya Şubesi olarak, 18 Mart Çanakkale’den Gazze'ye iftar programı gerçekleştirdik. Çanakkale menüsü ile yaptığımız bu iftar yemeğin bedelini ve toplanan yardımları da Gazze’de bulunan ASKON Mutfağımıza ulaştırdık” dedi.

“Ülkemizde deprem bölgelerimizi unutmadık”

6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeleri unutmayarak buralarda da sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini söyleyen Atilla Sinacı, “ASKON Genel Merkez koordinasyonunda tüm şubelerimizin katılımıyla deprem bölgelerimizde iftar ve yardımlaşma programları gerçekleştirme kararımız vardı. Bu karar doğrultusunda 16 Mart’ta Hatay’da ve 22 Mart’ta Adıyaman’da olmak üzere toplamda 30 bin kişilik iftar ve yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca yine bu bölgelerde çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenledik. Biz de ASKON Konya Şubesi olarak bu organizasyonlara maddi ve manevi destek olmaya gayret ettik” şeklinde konuştu.

Sinacı sözlerini şöyle tamamladı: “Ayrıca yine genel merkezimizin organizasyonu ile, ASKON olarak tüm gelirleri zulüm altındaki Gazzeli kardeşlerimize bağışlanmak üzere Ömür Akkor'un sunumuyla ‘Hayır Müzayedesi’ tertipledik. Yaklaşık 3 saat süren müzayede de tüm şubelerimizin desteği ile ve Konya Şube olarak da eserler alarak, ASKON & Deniz Feneri Gazze Mutfağımıza ve Gazzeli kardeşlerimize 20 milyon lira bağışta bulunduk.”