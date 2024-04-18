Gaziantep tekstil sektörü Brüksel’de WCEF etkinliğine katıldı

GAZİANTEP

Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve beraberindeki heyet, 15-18 Nisan 2024 arasında Belçika’nın Brüksel kentinde düzenlenen Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu (WCEF) 2024 etkinliğine katıldı. Kileci başkanlığındaki Türk heyeti “Döngüsel Vizyonları Eyleme Dönüştürmek” temasıyla dünyanın dört bir yanından 1.000’i aşkın kişinin katıldığı etkinlikte iş insanları, politika yapıcılar ve uzmanlar ile temaslarda bulundu.

Finlandiya İnovasyon Fonu Sitra tarafından düzenlenen ve Döngüsel Ekonomi Vakfı (Circle Economy Foundation), Uluslararası Kaynak Paneli (International Resource Panel) ortaklığı ile uluslararası pek çok kuruluşun iş birliğindeki WCEF2024 forumunun ilk iki gününde 4 ana oturum ve 16 paralel oturum gerçekleştirildi. Ana oturumlarda, küresel katılımcı kitlesi için tematik konular ele alınırken, paralel oturumlarda döngüsel ekonominin ilham verici, pratik ve ölçeklenebilir örnekleri üzerinde duruldu.

Foruma dair görüşlerini belirten Başkan Kileci “Tekstil sektörü üretim bakımından zor günler geçiriyor. Rakamlar da bunları gösteriyor bizlere. Bizim yeni bir çıkış kapısı bulmamız lazım. Eskiyle yeniyi birleştireceğimiz bu çıkış kapısında katıldığımız bu forum büyük önem arz ediyor. Gerçekleştirdiğimiz toplantılar neticesinde bir kez daha anladık ki döngüsel ekonomi sadece geri dönüşümden ibaret değil. Kaynak kullanımlarının azaltılması, döngüsel yeni işlerin oluşturulması ve bunun için ihtiyaç duyulan yeşil yeteneklerin yetiştirilmesi hepimizin malumudur. Biz de GATHİB olarak bu cumartesi günü Gaziantep Üniversitesi ile pilot bir proje başlatıyoruz. Üniversitemizin farklı branşlarından akademisyenlerle 4 hafta boyunca Avrupa Yeşil Mutabakatına ilişkin hususları konuşacağız. Onların yetiştireceği genç dimağlar, yeşil yetenekler sektörümüzün sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır. Daha sonra bu pilot uygulamayı Türkiye geneline yayabileceğiz.” dedi.

Program çerçevesinde Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimî Temsilcisi Büyükelçi Sn. Faruk Kaymakçı ve TİM Brüksel Temsilcisi Sn. Mehmet Tan ile de görüşmeler gerçekleştiren Kileci ve beraberindeki heyet, Türkiye ve AB ilişkileri ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’na dair güncel konular hakkında istişarelerde bulunuldu.