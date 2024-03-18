MEGEM, 2024 yılının ilk mezunlarını verdi

ESKİŞEHİR

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi A.Ş. (MEGEM) iş birliğiyle gerçekleştirilen ve İstihdam Garantili Meslek Eğitim Kursları sonunda "Kalite Kontrol ve CMM Ölçüm Operatörlüğü, CNC Tezgâh Operatörlüğü, Kaynak Operatörlüğü, Makine Bakım Operatörlüğü ile Montaj Operatörlüğü" eğitimlerini başarıyla tamamlayan 108 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Eskişehir OSB Konferans Salonunda gerçekleşen mezuniyet törenine BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, BEBKA Eskişehir Koordinatörü Güliz Ünal, MEGEM Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Barış ve MEGEM Genel Müdür Vekili Mustafa Özenç katıldı.

“1964 kursiyerimizi meslek sahibi yaptık”

Sertifika töreninde söz alarak MEGEM’in 15 yıldır Eskişehir sanayisine başarıyla hizmet ettiğini belirten Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, “BEBKA’nın katkılarıyla düzenlediğimiz 35’inci dönem grubu olarak 2,5 ay süren kursumuz sonunda; 30 kişi CNC bölümünden, 22 kişi kalite kontrol bölümünden, 26 kişi kaynak bölümünden, 18 kişi makine bakım bölümünden, 12 kişi makine montaj bölümünden olmak üzere toplam 108 kursiyerimizi mezun ettik. MEGEM olarak bu zamana kadar 1964 kursiyerimize eğitim verdik ve meslek sahibi yaptık. Eskişehir sanayisine nitelikli eleman yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Eskişehir’de 385 gencimizin istihdamına katkı sağladık”

Törende konuşan BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, Eskişehir OSB’ye mesleki eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, MEGEM’in Türkiye’ye örnek bir başarıya imza attığını vurguladı. 2022-2023 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen Genç İstihdam teması ile kalkınma ajansı olarak bölgede genç istihdamı artırmak için istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına destek verdiklerini aktaran Bayram, “Bu çalışmaları yürütürken bölgemizde MEGEM gibi güçlü altyapısı olan paydaşlarımızla birlikte iş birlikleri yaptık. 2 yılda tüm bölgede 705 gencin, Eskişehir’de ise 385 gencin istihdamına katkı sağladık. Burada aslan payı MEGEM’e ait, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu tema çerçevesinde desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi. 2024 yılı temasının kadın istihdamı ve kadın girişimciliği olduğunu aktaran Bayram, “Bölgede kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini artırmak için başta MEGEM olmak üzere yine paydaşlarımızla iş birliklerine devam edeceğiz” diye konuştu.