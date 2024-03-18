Kıvanç Enerji bir yılda 1.2 GW kapasiteye ulaştı

Eray ŞEN/ADANA

Kıvanç Enerji Üretim A.Ş. Direktörü Evrim Ayana, şirketin kuruluş ve gelişim sürecini EKONOMİ Adana Bölge Temsilcisi Selçuk Altun’a anlattı. Mersin’in Tarsus ilçesinde daha önce Tarsus Tekstil tarafından kullanılan ancak uzun süre atıl bekleyen tesisi iki yıl önce alıp restorasyon yaptıklarını belirten Ayana, “İlk etapta 600 MW’lık kurulum yapılan tesiste ilk üretim Ocak 2023’de gerçekleştirildi” dedi. Ekim 2023’de yine 600 MW’lık ikinci hattın da devreye alındığını aktaran Ayana, “Böylece toplam güç 1.2 GW’a çıktı. Mevcut bina tek çatı altında 4 hata kadar müsait. Üretim kapasitemizi talebin durumuna göre 2.4 GW’a çıkartabiliriz. Bununla ilgili yurtiçi, yurtdışı pazarlardaki gelişmeleri takip ediyoruz” diye konuştu.

“İki ayrı teknolojiye göre altyapı kurduk”

Sektörde ‘Perc’ ve ‘Topcon’ gibi verimlilik oranları farklı teknolojilerin kullanıldığına dikkat çeken Ayana, “Topcon teknolojisi ile aynı yüzeyde, yüzde 6-7 civarında daha fazla elektrik üretmek mümkün. 550 W’lık bir panel 590 W’a çıkıyor. Bizim iki hattımız da Topcon’a müsait ama piyasadaki talebe göre ‘Perc’e göre de üretim yapabilecek esnek bir üretim modeli uyguluyoruz. Çin yaklaşık yüzde 70 Topcon’a geçti” bilgisini verdi.

“Her geçen gün marka değerimiz artıyor”

Enerji yatırımları açısından yılın ikinci yarısının daha iyi geçmesini beklediklerini anlatan Ayana, “Sektör için kötü bir yıldı ancak biz ilk yılımızı beklediğimizden iyi geçirdik. Markete yeni girmiş bir firmayız. Her geçen gün marka değerimiz artıyor, bunu sahada, EPC firmalarından, tedarikçilerden duyuyoruz. Hepsinin söylediği; bir yıl gibi kısa bir zamanda Türkiye’nin en önemli, en iyi üreticilerinden biri olduğumuz yönünde. Bu da çalışanlarımızı motive ediyor” ifadesini kullandı.

“Türkiye’nin hedefi her yıl 3.5 GW’lık GES kurmak”

Halen Türkiye’de güneş panellerinden elde edilen toplam enerjinin 12 GW civarında olduğunu, ülke olarak yıllık ortalama 3.5 GW kurulum hedefi konulduğunu hatırlatan Ayana, “Orta vadeli programda daha fazla desteklenecek gibi anlatıldı. Desteklenirse çok daha iyi noktalara gelinir. Firmalar hızlı bir şekilde enerjilerini GES’ten elde etmek için çalışıyor. Yeşil enerji, karbon ayak izinin azaltılması konuları ihracat açısından çok önemli” yorumunu yaptı.

“Avrupa’nın kapılarını açabilirsek inanılmaz olur”

Dış pazarlara yönelik değerlendirmelerini paylaşan Ayana, şunları kaydetti: “İhracatta potansiyel olarak Amerika pazarı var. Avrupa ürünlerini Çin’den alıyor ancak Amerika Çin’den almıyor. Türkiye de global pazarda iyi ilerliyor. Şu anda Avrupa’nın en fazla üretim kapasitesine sahip. Eğer Avrupa’nın kapılarını açabilirsek, rekabet edebilirsek, inanılmaz bir gelişme olur.”

“Şimdi herkes evine, villasına GES istiyor”

Türkiye’de bu sektörde üretim yapan yaklaşık 70 firma olduğunu ancak piyasayı domine eden firma sayısının 10-15’i geçmediğini söyleyen Ayana, şunları söyledi: “Çok sayıda üretici var ancak günün sonunda kalitesiyle, yaptığı işle, marka değeriyle öne çıkanlar kalıyor. Şirket olarak Türkiye’deki tüm çatı, arazi ve ev GES kurulumu yapanlar pazar alanımız. Ev tipi son zamanlarda popüler olmaya başladı. Doğuda ve Ege bölgesinde herkes evine, villasına GES istiyor. Bizim toplam üretim içerisinde ev tipi GES payı yüzde 5’i geçmez ancak bunun kullanımının artması ülke için iyi. Çin’de neredeyse gecekondunun bile üzerinde panel var.”

“Dikkat ve hassasiyet gerektirdiği için kadın çalışanlarımız daha fazla”

Kıvanç Enerji’nin 270 kişi istihdam ettiğini ancak bu sayının artacağını ifade eden Ayana, “Seri üretime geçtiğimizde çalışan sayısı toplam 400-500’ü bulur. 2.4 GW’a çıkarsak bir o kadar daha olur. Bu arada çalışanlarımızın yüzde 65’i kadın, çünkü kadınların bazı konularda daha dikkatli ve hassas olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız iş hassasiyet ve dikkat gerektiriyor. Burası fiziksel güç isteyen bir yer değil, her şey robotik otomasyona bağlı” dedi.