Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki üretime desteğini sürdürüyor

MERSİN/EKONOMİ

Tarımsal ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğini sağlayıp bölge ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, verdiği desteklerle üretici ve yetiştiricilerin maliyet yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Mut ilçesindeki hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli mısır flake yem dağıtan belediye ekipleri, 2024 yılı içinde ilçeye verilen toplam yem desteğini 212 bin 800 kilograma çıkardı. Son teslimatla birlikte kent genelinde destek verilen yetiştirici sayısı 689’a, dağıtılan yem miktarı ise 438 bin 200 kilograma ulaştı.

Büyükbaş hayvan yetiştiricilerini kapsayan ‘Yüzde 50 Hibeli Mısır Flake Yem Desteği’ projesiyle ilgili bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Mühendisi Ayşe Yanpar Gök, “Projemiz, damızlık sığır yetiştiricileri ve süt üreticileri birliklerine kayıtlı olan, 3 ile 10 arası büyükbaş sağmal hayvana sahip yetiştiricilerimizi kapsıyor. Bu yıl Erdemli, Silifke Gülnar ve Mut ilçelerindeki yetiştiriciler destekten faydalandı. Kış aylarında düşen et ve süt üretimini artırmayı hedefliyoruz. Yetiştiricilerin yem masrafları çok fazla. Bu yüzden hayvan yetiştiricileri artık hayvancılığı bırakma aşamasına geldiler. Yem destekleri onları çok rahatlattı. Tarımsal Hizmetler Dairesi olarak desteklerimizi sağlamaya devam edeceğiz” dedi.