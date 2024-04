“Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı” Türkiye’de bir ilk olacak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

15-16 Mayıs tarihlerinde Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı Protokolü, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk İyibildiren ve Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit tarafından imzalandı.

Meslek lisesi öğrencileri ile iş dünyası buluşacak

Protokol imza töreninde konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, şehirde istihdamın sağlanabilmesi için neler yapılabileceği ile ilgili çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve hedefler belirlediklerini söyleyerek, bu hedeflere ulaşmak için kurumlar ve STK’lar ile iş birlikleri yaptıklarını ifade etti. İmzaları atılan Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’nın da bu kapsamda önemli olduğuna dikkat çeken Vali Özkan, “Nitelikli üretim, istihdam ve kalkınma süreçleri ile ilgili devletimizin belirlediği ana hedeflerin altını dolduran firmalarımıza, Konya sanayisine hassaten teşekkür ediyorum. Nitelikli iş gücü burada ön plana çıkan en önemli husus. Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ehemmiyet arz ediyor. Biz Konya olarak, Konya sanayisi, belediyeler, milli eğitim olarak nitelikli iş birliği ile örnek bir çalışma yapacağız. Tüm mesleki teknik liselerimizdeki öğrencilerimizi iş dünyamız ile buluşturacağız. Öğrencilerimiz staj yapabilecekler, iş bulabilecekler. Bu fuarda arz ve talebi buluşturacağız. Ben bu fuarın hayırlı olmasını, gençlerimizin geleceğe güvenle bakmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.

Burada İş Var, Burada İstihdam Var

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’da başlattıkları Mesleki Eğitim İstihdam Seferberliği kapsamında düzenlenecek Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’nın Türkiye’nin mesleki eğitim odaklı ilk “Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı” olacağını söyledi. Fuarda meslek lisesi öğrencilerinin sanayiciler ile bir araya gelerek iş ve staj imkanı elde edeceklerini belirten Başkan Büyükeğen, “Meslek lisesi mezunlarımızı istihdam piyasasına kazandırmak ve Konya sanayisinin insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenleyeceğimiz fuara, sanayicilerimiz stantları ile katılırken, meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerimiz veya mezunlarımız da CV’leri ile katılarak sanayicilerle tanışacak, iş hayatına atılma fırsatı bulacaklar. Öğrencilerimiz Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’nda iş görüşmesinin yanı sıra, staj görüşmesi de yapabilecekler. Burada İş Var, Burada İstihdam Var mottosuyla gerçekleştireceğimiz Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’na tüm sanayicilerimizi ve öğrencilerimizi katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

600 öğrenci fabrikaları gezerek, üretimi yerinde gördü

Konuşmasında Türk sanayisinin en önemli sorununun çalışacak, üretecek insan kaynağı bulamamak olduğunu ifade eden Büyükeğen, bu sorunun çözümü için başlattıkları mesleki eğitim seferberliği ile ilgili bilgiler verdi. Büyükeğen, şöyle devam etti: “Konya Sanayi Odası olarak, mesleki eğitim odaklı çalışmalar yürütmeyi sürdürüyoruz. Gençlerimizin mesleki eğitime ilgisini artırmak ve istihdama kazandırmak için geçtiğimiz Şubat ayında, Sayın Valimizin önderliğinde Konya’mızda Mesleki Eğitim Seferberliği ilan etmiştik. Şehrimizde ve ülke çapında büyük farkındalık oluşturan bu seferberlik projemiz kapsamında, henüz lise tercihini yapmamış ortaokul 8. sınıf öğrencilerimize, Konya Organize Sanayi Bölgemizdeki fabrikalarımızı gezdirerek, üretimi yakından görmelerini sağlıyoruz. Bugüne kadar 600 öğrencimize fabrikalarımızı gezdirdik. Öğrencilerimizle fabrika gezilerimiz devam edecek.”

Konya OSB, eğitim kampüsü haline geldi

Daha sonra konuşan Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk İyibildiren de, Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak, fuara ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını belirterek, mesleki eğitime yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin bir eğitim kampüsü haline geldiğini belirten İyibildiren, sanayicilerin insan kaynağı sorununun çözümüne katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizerek, şunları söyledi: “746 fabrikamızın üretim yaptığı, 65 bin kişiye istihdam sağlayan Konya Organize Sanayi Bölgemiz, güçlü sanayi üretiminin yanı sıra, son dönemde yaptığı yatırımlarla adeta bir eğitim kampüsü haline geldi. Bugün Konya OSB’mizdeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz sadece Konya’da değil, Türkiye’de örnek bir meslek lisesi oldu. Bu okulumuzun hemen karşısında yer alan Mesleki Eğitim Merkezimiz, eğitimlerine devam ediyor. Ayrıca bölgemize Necmettin Erbakan Üniversitemizle birlikte bir de, Meslek Yüksekokulu kazandırdık. Konyalı sanayiciler olarak mesleki eğitime çok önemli yatırımlar yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz. Hem sanayicilerimizin insan kaynağı sorununun çözümüne katkıda bulunmaya hem de gençlerimizi üretime dahil edecek adımlar atmaya devam edeceğiz.”

Sanayinin aranan eleman açığı, meslek liselerindeki öğrenciler ile karşılanacak

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de, mesleki eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı’nın da en temel uğraş alanlarından biri olduğunu dile getirdi. Konya’nın mesleki eğitim alanında gelişmiş bir şehir olduğunu belirten Yiğit, “Konya’da mesleki eğitim alanında güçlü bir yapıya sahibiz. Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı ile birlikte, öğrencilerimizi sanayicilerimiz ile bir araya getireceğiz. Sanayicilerimiz işletmelerini bu fuarda öğrencilerimize tanıtacaklar. Öğrencilerimiz de ilgi alanlarına göre buralardan faydalanacaklar. Sanayide ihtiyaç duyulan aranan eleman ihtiyacını, okullarımızdaki bu öğrencilerimiz ile birleştirmek sureti ile karşılamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanayinin sürdürülebilirliği için mesleki eğitim çok önemli

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da, belediye olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu: “Daha önce Mesleki Eğitim Tanıtma ve Yönlendirme Protokolünü imzalamıştık. Bugün de Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı için bir araya geldik. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her daim öğrencilerimizin yanında olduk, bunların da en başında mesleki eğitim öğrencilerimiz geliyor. Sanayimizin sürdürülebilirliği açısından bu konuyu çok önemli buluyoruz. Her zaman sanayimizin yanında olduk. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Lise Medeniyet Akademimiz, maddi desteklerimiz, kültür gezilerimiz ve kamplarımız ile her zaman öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı Protokolü imzalandı.