MG International, Sakura Festivali’nde Koku Atölyesi düzenledi

EKONOMİ / KOCAELİ

Türkiye’nin en büyük Sakura popülasyonuna sahip olan Sabancı Üniversitesi'nde, “Geleceğe Söz Ver” Burs Programı kapsamında, bu yıl ilk kez "Sakura Festivali" etkinliği gerçekleşti. Sakura ağaçlarının çiçekleriyle süslendiği festival, “Geleceğe Söz Ver” Burs Programı kapsamında Sabancı Üniversitesi’nde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere kaynak da yaratacak.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan ile Güler Sabancı’ın iş ve akademik dünyadan dostları ve çok sayıda seçkin konuk katıldı. Festivale katılan konuklar arasında Japonya Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Mitsubishi Genel Müdürü Yasunori Sakamoto, Toyota Ceo’su Ali Haydar Bozkurt, Bolez Tavuk Yönetim Kurulu Başkanı Athisiko Chikuhama, Itochu Genel Müdürü Takashi Kisimoto, Bridgestone Japonya Temsilci Yonetici Tomio Fukuzimi, Marubeni Genel Müdürü Shigeru Yamaguchi de yer aldı.

MG International’dan Koku Workshop’u

MG International Parfümörleri tarafından Sakura Festivali’ne özel Sakura Kokusu hazırlanırken festival kapsamında MG International, Güler Sabancı ile iş ve akademik dünyadan yakın dostlarına özel Koku Workshop’u düzenledi. Festivale MG International’dan AR-GE Başkanı Ahmet Baydar, Kurumsal İletişim Müdürü Duygu Beşbıçak ve Jr. Parfümör Edip Göktuğ Kumral ve kreasyon ekibi katıldı. Kokunu Keşfet Atölyesi’nde Güler Sabancı ve yakın dostlarını ağırlayan MG International ekibi, misafirlerle tek tek ilgilenerek koku deneyimi yaşattı.

Festivale MG International’dan AR-GE Başkanı Ahmet Baydar, ’’Japonya ve Türkiye arasındaki kuvvetli dostluğun, işbirliğinin ve yakınlığın devam edişini bu güzel festivalle kutladığımız ve bu kıymetli dostluğun bir parçası olarak burada hep birlikte olduğumuz için çok gururluyuz. Bu dostluğun daha da kuvvetlenerek gelecek nesillerde de devam etmesini diliyoruz’’ dedi.

“MG International, üniversite iş birlikleriyle geleceğe verdiği sözü tutmaya devam edecek”

MG International Kurumsal İletişim Müdürü Duygu Beşbıçak, ’’Türkiye ve Japonya ilişkilerinin 100’üncü yılı kutlamalarının yapıldığı Sakura Festivaline Sakura imza kokusu ve Kokunu Keşfet atölyemiz ile katkı sunmamıza olanak sağlayan Sabancı Üniversitesi’ne bu anlamlı işbirliği daveti için çok teşekkür ederiz. Böylesine güzel bir günde sizlerle bir arada bulunduğumuz ve eğitime katkı sunduğumuz için çok mutluyuz. MG International olarak üniversite iş birliklerimizle geleceğe verdiğimiz sözümüzü tutmaya devam edeceğiz’’ ifadesini kullandı. Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde kampüste bulunan Sakura ağaçlarının altında MG International Parfümör ekibi ile yapılan Kokunu Keşfet Atölyesi’nde iki base nota ve 12 ayrı akordan oluşan koku kitleri ile kendi koku karışımlarını yapan katılımcılar, baharın gelişini kutladı.

Tüm gün süren Sakura Festivali’nin gündüz programında ziyaretçiler Japonya’dan gelen ünlü grup Kufuki ve Heart Sutra konserlerinin yanı sıra DJ Salam’ın performansıyla keyifli zaman geçirdi. Festival kapsamında origami, ikebana, chado, sushi atölyesinin yanı sıra, kendo gösterisi ve geleneksel çay seremonisi törenleri gerçekleşti. “Sakura Festivali Gala Etkinliği”nde sahneye ilk olarak ünlü Japon grup “WA League” çıktı. Grup, geleneksel Japon kültürünün izlerini taşıyan çok özel bir performans gerçekleştirdi. Grubun ardından sahneye Cem Adrian çıktı.