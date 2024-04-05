Urfa Agro, 1 yıllık aranın ardından yeniden üretime başlıyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’daki kadın girişimciler ve kadın istihdamını desteklemek, kadın emeğini daha görünür kılmak amacıyla faaliyetlerine 2021 yılında başlayan Urfa Agro Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Urfa Agro) 1 yıllık aranın ardından yeniden üretime geçmeye hazırlanıyor. Deprem afetinin hemen ardından 15 Mart 2023 tarihinde yaşanan sel felaketinde Şanlıurfa Teknokent’te yer alan endüstriyel mutfağını ve ham maddelerini kaybeden Urfa Agro, Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Pamlidaş’a ait endüstriyel mutfağını devraldı. Burada Urfa’nın coğrafi işaretli ürünlerini standardizasyonunu sağlayarak ve markalı üretmeyi hedefleyen Urfa Agro, ayrıca bölgedeki sanayicilere yönelik catering hizmetlerine de başlamayı amaçlıyor.

Urfa Agro Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Melik Dişikırık, yeni endüstriyel mutfaklarının altyapısının kurulması için yatırımlarının devam ettiğini aktardı. Aynı zamanda Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi’nin, (ICMPD) Enhancer Projesi ile 5 milyon TL ve Dünya Bankası’nın Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi ile (SEECO) 14 bin dolarlık bütçeye hak kazandıklarını ifade eden Aslı Melik Dişikırık, “Bu kaynağı profesyonel bir endüstriyel mutfak oluşturmak için kullanacağız. Lojistik yatırımların ardından tarihi kent merkezinde bir de satış ofisi kuracağız. Önceki dönemde olduğu gibi kentimizin coğrafi işaretli ürünlerini markalı olarak üreteceğiz. Üretimle birlikte ürünlerimizin kalite değerini ve standartlarını artıracak projelerle zincir marketlere de girmeyi hedefliyoruz. Ayrıca rafa kaldırdığımız e-ticaret yatırımlarına da kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

Şanlıurfa OSB’deki personele reçeteli yemekler hazırlayacak

Yurt içi pazara yönelik ekşili turşu, ağzı açık, ağzı yamuk, içli köfte, külünce, yuvarlama gibi ürünler üreteceklerini belirten Aslı Melik Dişikırık, “Domates, biber, acurlardan kurutmalık sebze ürünlerinin üretimine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca bölgemizin en katma değerli ürünü olan Urfa biberinden isot, pul ve toz biber üretimi yapacağız. Biber karışımlı soslarımız da portföyümüzde olacak. Endüstriyel mutfağımız büyük olması nedeniyle Şanlıurfa OSB’deki fabrikalara da A kalite yemek hizmeti de vermeyi planlıyoruz. Yemek tarifleri üzerinde diyetisyenlerimiz ve gıda mühendislerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Reçeteli menülerimizle fabrikalarda çalışan personellerimize yüksek protein ve besin değerlerine sahip tabldotlar hazırlayacağız” diye konuştu.

‘Urfa Agro’ markasıyla Urfa isotunun katma değerini artıracak

Pek çok üründe ‘Urfa Agro adıyla markalaşma çalışmalarını tamamladıklarını kısa dönemdeki hedeflerinden birisinin zincir marketlerde yer almak olduğunu söyleyen Aslı Melik Dişikırık, “İsot, isot reçeli, kurutmalık ve salça gibi Urfa’nın yüksek rekabet gücü bulunan ürünlerimizle marketlere girmeyi hedefliyoruz. Çünkü bu ürünlerde ciddi bir pazarlama ve markalaşma sorunu var. Hala konvansiyonel yöntemlerle bu ürünler tüketiciye ulaştırılıyor. Biz ürünlerimizi Urfa Agro markamızla üreteceğiz. Kentimizin coğrafi işaretli ürünlerinde artık kanayan bir yara haline gelen markalaşma sorununun çözümüne aktif katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa’daki kadın kooperatifleri belediyeler tarafından desteklenmiyor

Türkiye’deki kadın kooperatiflerinin büyük çoğunluğuna belediyeler tarafından önemli destekler sağlandığını anımsatan Aslı Melik Dişikırık, Urfa’da aktif faaliyet yürüten 11 kadın kooperatifine Merkez ilçe belediyeleri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden hiçbir destek gelmediğini söyledi. Yeni dönemde yeni belediye yönetimlerinden kendilerine pozitif ayrımcılık yapmalarını beklediklerini ifade eden Başkan Dişikırık, şöyle devam etti: “Özellikle bölgesel, ulusal ve uluslararası destek programlarına yönelik proje hazırlama noktasında ve finans yönetimi, hukuk ve mali müşavirlik gibi hizmetler noktasında da önemli desteklere ihtiyacımız var.”