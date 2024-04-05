Kocaeli’de, yılın 2. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

EKONOMİ / KOCAELİ

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen 2024 yılının 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, ilçe Kaymakamları, kurul üyeleri ile kurum kuruluş temsilcileri katıldı.

Yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından İl Yatırım Takip Sistemine girilen verilere göre; ilimizde, 2024 yılında, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından toplam 583 proje üzerinde çalışmalar yürütülmektedir diyen Vali Yavuz, “Dönem sonu itibarıyla 25 proje tamamlanmıştır. Devam eden proje sayısı 450, ihale aşamasında bulunan proje sayısı 65, henüz başlanamayan proje sayısı 41, tasfiye halinde bulunan proje sayısı ise 2’dir. 2024 yılı yatırım projelerinin toplam tutarı 195 milyar 917 milyon TL’dir. 2024 yılında bu projelere tahsis edilen toplam ödenek miktarı ise 25 milyar 425 milyon TL’dir. Dönem sonuna kadar bu ödenekten yapılan toplam harcama 2 milyar 916 milyon TL’dir. Yılı ödeneğine göre nakdi gerçekleşme oranı yüzde 11,47’dir” dedi.

“En yüksek ödeneği yüzde 59 ile ulaştırma sektörü yatırımları almıştır”

Ödenekler ve sektörel dağılımları hakkında da istatistiki bilgiler veren Vali Yavuz, “2024 yılı yatırım programı kapsamındaki 25 milyar 425 milyon TL’lik yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 59 ile ulaştırma sektörü yatırımları almıştır. 2024 yılında ulaştırma sektörü yatırımları için 15 milyar 58 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Ulaştırma sektörünü yüzde 25’lik pay ile Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) sektörü takip etmektedir. Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) sektörü yatırımları için 2024 yılında 6 milyar 243 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Yatırım ödeneklerinde yüzde 8 paya sahip olan eğitim sektörüne 2024 yılında 2 milyar 57 milyon TL, yaklaşık yüzde 4 paya sahip olan enerji sektörüne ise 1 milyar 12 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Yatırım ödeneklerinden yüzde 4’lük pay alan tarım, sağlık, turizm ve madencilik sektörlerine 2024 yılında 1 milyar 55 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir.”

“Sene başında öngörülen toplam ödeneğin yıl içinde artması beklenmektedir”

Vali Yavuz, “Yatırım programına yeni proje alınması, iz ödenekli projelere ödenek aktarılması, projelere ek ödenek tahsis edilmesi gibi işlemlerin gerçekleşmesiyle sene başında öngörülen toplam ödeneğin yıl içinde artması beklenmektedir. Ayrıca yatırımlarımızın hızlı bir şekilde hizmete alınması bakımından takiplerinizi önemsiyor ve başta yatırımcı kuruluşlar olmak üzere mülki idare amirlerimizin ve yerel yöneticilerimizin yatırımlarını bizatihi takip etmelerini rica ediyorum. Çalışmalarınızdan ve toplantıya katılımlarınızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyor, toplantımızın yararlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” ifadelerinde bulundu.

Toplantı; Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü ve TCDD 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerince yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında yapılan sunumların ardından koordinasyon gerektiren hususlar görüşülerek yapımı devam eden projeler hakkında istişarelerin yapılmasıyla sona erdi.