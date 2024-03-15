Model fabrikaların 15’incisi Sakarya’ya kuruluyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Bakan Kacır’ın yanı sıra Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz,AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ak Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık,Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Mesleki Tabanlı Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, İl Müdürleri, SATSO Meclis Üyeleri ve Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanları ve Üyeleri iştirak etti.

Bilginin üretime dönüştüğü bir kent

SATSO’da gerçekleştirilen programın açılış konuşmasında Başkan Akgün Altuğ, Sakarya’nın üretim kabiliyeti ve ürettikleriyle öne çıkan bir şehir olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

“Sakarya; yeni nesil üretim merkezleri, sanayi bölgeleri, yatırımcı profili, üretim potansiyeli, ticari kabiliyeti, tarımsal performansı, turizm destinasyonları, nitelikli iş gücü, yatırım avantajları, lojistik konumu, limanı, ihracat gücü, ile ülkemizin dünyaya açılan önemli bölgelerinden biridir. Sakarya iş dünyası olarak; güvendiğimiz ve bizleri ayakta tutan en önemli kabiliyetimiz; üretim gücümüzdür. Ekonomik şartlar ne olursa olsun, çalışan ve ön görüleriyle geleceğe pencerelerini açık tutan milli bir duruşa sahibiz. Daha fazla üretmeye, daha fazla ihraç etmeye, dünyaya daha fazla nitelikli Made in Türkiye markalı ürünler sunmaya her zaman hazırız. Planlı, ihtisaslaşmış ve entegre bir sanayileşme ile Sakarya’mızı “bilginin üretime dönüştüğü bir kent” olarak planlıyoruz. Sakarya’daki firmalarımızı değişim ve dönüşüme hazırlamak için ilimizde yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi olarak bilinen bir model fabrika kurmak istiyoruz. Bu konuda girişimlerimiz yaklaşık 2 yıl önce başladı. Burada deneyimsel öğrenme teknikleri ile işletmelerimizin “yalın üretim, dijital dönüşüm, ürün geliştirme, enerji verimliliği” vb. konularda bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyoruz. Model Fabrika için Oda hizmet kampüsümüzde yeterli alan var. Kampüsümüze inşa edebiliriz. Bakanlığımızın desteklerini bekliyoruz. Sakarya bu konuda örnek bir şehir olacaktır.”

24 Ar-Ge ve 5 tasarım merkezi

Başkan Altuğ’a Sakarya’nın ve iş dünyasının menfaatleri doğrultusundaki talepleri ve önerileri için teşekkür eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şunları dile getirdi: “Sakarya, müteşebbis kabiliyeti ve emekte sadakati öne çıkaran bir şehir. Bu emeklerin karşılığını da alıyor. Son 22 yılda Sakarya’mız sanayileşme adımlarında en çok atılım yapan illerin başında geliyor. 24 Ar-Ge ve 5 tasarım merkezi var. Özel sektörün bu çabasıyla Sakarya TÜBİTAK desteklerinden de en çok faydalanan illerin başında. Türkiye’de şu anda 14 ilimizde model fabrika var. 2024 yılında 15’inci model fabrika Sakarya’ya hayırlı olsun.”