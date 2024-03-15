Odunpazarı Belediyesi'nden Eskişehir’e uluslararası standartlarda otomobil yarış pisti

ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle Kıravdan Mahallesi’ne Türkiye’de örneği olmayan bir Otomobil Yarışları Pisti yapmak için protokol imzaladı. Protokol törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, TOSFED Başkan Yardımcısı Onur Sürmeli ve TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar katıldı.

Törende konuşan Kazım Kurt, bu protokolle Eskişehir'de yapacakları otomobil yarışları pistinin hayata geçirilmesi adına ilk adımı attıklarını söyledi. Pistin Eskişehir’in iç ve dış turizmine büyük katkısı olacağına inandığını belirten Kurt, desteklerinden dolayı TOSFED’e teşekkürlerini iletti.

Törende uluslararası standartlarda bir pist inşa edileceğini açıklayan TOSFED Başkan Yardımcısı Onur Sürmeli, “Türkiye’de uluslararası standartlarda yarışların yapılacağı hiçbir pist yok. Eskişehir’e kazandıracağımız bu projeyi sadece bir yarış pisti olarak görmemek lazım. İleri eğitim sürüşü kursları, güvenli sürüş kursları verilecek. Bisikletçi arkadaşlardan bir talep geldi, pistin kullanılmadığı zaman onlar da kullanabilirler. Çok yönlü bir yarış pisti hayata geçirerek Eskişehir ekonomisine katkıda bulunacağız” diye konuştu.

“Uluslararası yarışlara ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz”

Otomobil sporları açısından tarihi bir gün yaşandığını kaydeden TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar ise emsali olmayan bir tesisin ilk imzasını attıklarına dikkat çekti. Bu pist ile sporun gelişeceği bilgisini paylaşan Acar, “Eskişehir'den otomobil sporlarında çıkan çok sayıda şampiyon sporcumuz var. Yeni şampiyonlar, burada yetişecek. Bu tesis, Eskişehir'de 365 gün boyunca kullanılan, burada hem halka hem de kamuya hizmet eden, değer yaratan, ekonomiyi canlandıran bir yaşam alanı aslında. Bizim sporumuz, spor turizmimiz açısından da çok kıymetli. Bu projemizle Eskişehir’de bir cazibe merkezi yaratarak otomobil sporlarında çok kıymetli bir yeri olan kente değer katacak bir tesis kazandıracağız. Pist hayata geçtiği andan itibaren buraya uluslararası yarışları getirmeyi hedefliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nın çeşitli branşlarda bazı ayaklarının burada yapılmasını amaçlıyoruz” dedi.