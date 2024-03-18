Mudanya turizmde hak ettiği değeri alacak

EKONOMİ (BURSA) – Mudanya’nın tarihi önemine işaret ederek turizmin canlandırılması için projeler hazırladıklarını belirten Gökhan Dinçer, Mudanya’nın Bursa’nın diğer ilçelerinden tarih, kültürü ve turizm açısından daha zengin olduğunu vurgulayarak, “İlçemizin tarihi yapılarını ayağa kaldırıp, turizmini canlandırmamız gerekiyor. Bunun için Bakanlığımız'la önemli istişarelerde bulunduk. Hükümetin desteği çok önemli. Mudanya, Bursa’nın olduğu kadar Türkiye’nin de önemli ve kıymetli ilçelerinden biri. Bu anlamdaki değerini ortaya çıkarmak için desteklerini almaya devam ediyoruz. Projelerimize destek olmak için kendilerinden gerekli sözleri aldık” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da Mudanya'nın Osmanlı'ya başkentlik yapmış Bursa’nın güzide ilçelerinden biri olduğuna vurgu yaparak, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Mudanya’yı daha ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Mudanya bunu hak ediyor. Türkiye’nin her köşesini turizm açısından değerlendirmemiz gerekiyor. Bursa da bu potansiyele sahip bir şehir. Mudanya da sahili, tarihi evleriyle tam bir turizm köşesi” diye konuştu.