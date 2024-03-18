'Nitelikli eleman sorununu teknoloji kampüsleri ile çözeceğiz'

İZMİR / EKONOMİ

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Ümit Özlale, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) sanayicilerle buluşarak projelerini anlattı. Teknoloji kampüsleri kurarak sanayicinin nitelikli eleman sorununu çözeceklerini dile getiren Özlale, CNS operatöründen yazılımcıya kadar ihtiyaç duyulan her alanda gençlere eğitim vererek iş sahibi yapacaklarını söyledi.

Belediye başkanlarının çöp toplamak ve yol yapmak dışında da projeleri ile kenti geleceğe hazırlaması gerektiğini belirten Özlale, her alanda projeleri ile İzmir’i geçmişteki gibi hak ettiği noktaya taşımayı planladıklarını ifade etti. Türkiye’de sanayicilerin şu anda en büyük sorunlarının nitelikli çalışan bulamamak olduğuna işaret eden Özlale, bu sorunun çözümü için teknoloji kampüsleri kuracaklarını kaydetti.

Her alanda nitelikli çalışan yetişecek

Seçilmesi halinde İzmir’de ilk teknoloji kampüsünü en çok yüksek lisans ve doktora yapanların yaşadığı ancak yüksek öğretim kurumu bulunmayan Karşıyaka’da kurmayı planladığını anlatan Özlale, “Bu kampüslerin İzmir’deki OSB’lerde de uydu merkezleri olacak. Müfredatı tamamen nitelikli çalışana ihtiyaç duyan iş dünyası belirleyecek. Burada 16-18 ay gibi kısa süreli eğitimler verip CNS operatöründen yazılımcıya kadar ihtiyaç duyulan her alanda iş dünyasına nitelikli çalışan yetiştireceğiz. Bugün 15-24 yaş grubundaki gençlerin üçte biri ne okula gidiyor ne de bir işte çalışıyor. Bu yapıyı ancak iş dünyası ile birlikte çözebiliriz” dedi.

Liman dönüşecek tasarım kasabası olacak

İzmir ekonomisinin diğer kentlere göre ivme kaybettiğini, 1980’li yıllarda İstanbul ile beraber değerlendirilen kentin bugün birçok kentin gerisinde kaldığını anımsatan Özlale, İzmir’in dördüncü sanayi devrimi olan katma değerli üretim, dijitalleşme ve girişimcilik ile bu ivmeyi yeniden kazanabileceğini söyledi. İzmir’in zenginleşmesi için inovasyon ve tasarımın başkenti haline gelmesi gerektiğini beliren Özlale, “Liman dönüşüm projesi ile liman arkasını bir tasarım kasabası yapmak istiyoruz. Bu kasaba grafik, ara yüz, tasarım, peyzaj gibi alanlarda çalışacak. Limanda ayrıca serbest ticaret bölgesi ve eğitim kampüsü de olacak. İkisinin ortasında ise performans sanatları merkezi olacak. Basmane çukurunun olduğu yere de küçük bir silikon vadisi kuracağız. Gençler burada Ar-Ge ve inovasyon yapacak. Hiçbir gencin İzmir’den ayrılmadığı, kendi işini kurduğu ve sevdiği işte çalıştığı bir kent hedefliyoruz” diye konuştu.

Sanayicinin sorunu nitelikli işgücü

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace de toplantının açılışında yaptığı konuşmada belediye başkanlarının rutin işlerinin yanında kentin sorunlarını çözmesi gerektiğini belirterek, “Belediye başkanları vizyonları ve hayata geçirecekleri projelerle kenti geleceğe taşımalılar. Kent ekonomisini büyüten başkanlar istiyoruz. Belediye başkanlarımızdan işlerimizi kolaylaştırmalarını, bu sayede ülkeye olan katkımızı daha da artırmamıza destek olmalarını istiyoruz. Özellikle nitelikli eleman sorunumuz çok büyük. Bu konuda hem belediyelerden hem de merkezi hükümetten beklentilerimiz çok. Bölgemize iyi bir mesleki ve teknik Anadolu lisemiz var ama bu okulların sayısının artmasını ve mevcut okulların da niteliğinin yükseltilmesini bekliyoruz” dedi.