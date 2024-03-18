ATB UR-GE ekibi İngiltere yaş meyve sebze pazarını inceledi

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Ticaret Borsası tarafından Yaş Meyve Sebze İhracatının Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde uygulamaya koyduğu Yaş Meyve Sebze UR-GE’ye katılan üyeler İngiltere pazarında incelemelerde bulundu.

ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci yönetimindeki UR-GE heyeti Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Londra Ticaret Müşaviri Zeynep Sezen’in de katıldığı toplantılarda, İngiliz yaş meyve sebze ithalatçısı firmalarla bir araya geldi.

Toplantılarda Antalya Ticaret Borsası çalışmaları ve yaş meyve sebze sektörü hakkında bilgi verildi. Londra Ticaret Müşaviri Zeynep Sezen de, İngiltere’de ticarete verilen destekleri anlattı. Antalya heyeti de İngiliz firmalarla yaş meyve sebze ihracatına yönelik ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Londra Büyükelçisi Ertaş ve Londra Ticaret Müşaviri Sezen’e plaket takdim eden ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, “Avrupa’nın en önemli pazarlarından olan İngiltere ile yaş meyve sebze ticaretimizi geliştirmek için buradayız. Üyelerimizin, İngiliz firmalarla yapacağı ikili görüşmeler ticaretimizin artmasını sağlayacaktır.” dedi.

Londra Hal’inde incelemelerde bulunan ATB UR-GE heyet üyeleri, yerel ve zincir marketlerde de fiyat araştırması yaparken, Avrupa'nın en büyük entegre hali Birmingham Hal’ini de ziyaret edildi ve halde meyve ve sebze ticareti yapan firmalar ile ikili ve çoklu görüşmeler yapıldı.

Birmingham kentinde İngiliz ithalatçı firma temsilcileriyle ihracata yönelik görüşmeler gerçekleştiren Antalya heyeti ayrıca İskoçya'nın en büyük hali Glasgow Hal'inde de incelemelerde bulundu, halde sebze ve meyve ithalatçısı firmalar ile ikili görüşmelerde bulunuldu.

Hedef ihracatı artırmak

ATB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Ali Çandır, Antalya’nın Türkiye’nin yaş meyve sebze üretiminin en önemli merkezi olduğunu, üretilen ürünün ihraç edilmesinin önemine dikkat çekti. Yaş meyve sebzede ihracatı artırmak için ATB UR-GE heyetinin İngiltere’de incelemelerde bulunduğunu ifade eden Çandır, ‘’UR-Ge heyetimiz burada önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Antalya Ticaret Borsası olarak ürünlerimizi ekonomiye kazandırmak için canla başla çalışıyoruz Üretimimizi ihracata yönlendirmek için pazarımızı büyütme hedefindeyiz” dedi.