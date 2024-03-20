Odunpazarı Belediyesi Şerife Aysel Erkara Gündüz Bakımevi ve Kreş’i hizmete açıldı

ESKİŞEHİR

Göreve geldiği günden beri “Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı” için çalışan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vizyon projelerde yer alan sözlerini yerine getirmeyi sürdürüyor. Bugüne kadar çeşitli mahallelerde 8’i tam zamanlı olmak üzere toplam 16 kreş açan Odunpazarı Belediyesi, Erkara ailesi işbirliğiyle 17’ci kreşini açtı. Şerife Aysel Erkara Gündüz Bakımevi ve Kreşi adı verilen kreş gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak çocuklara kreş hizmetini sürdürdüklerini söyledi. Kurt, Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi ve Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi ile aynı alanda bulunan Şerife Aysel Erkara Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde yaklaşık 120 çocuk tam zamanlı okul öncesi eğitimi alacağını açıkladı.

Açılış töreninde Erkara Alesi adına Şerife Aysel Erkara’nın oğulları Nuri, Şeref ve Cem Erkara birer konuşma yaparak, bu kreşin anneleri Şerife Aysel Erkara’nın hayali olduğunu söyledi.

Erkara Ailesi adına konuşan Cem Erkara, 17 dönümlük kampus içinde Erkara Ailesinin de hayaline yer verdiği için Kazım Kurt’a teşekkür etti. Erkara, “Bu oluşumun, Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi, Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi’ni, diğer hizmetleri Eskişehir’e kazandırabilmek adına verdiğiniz mücadeleden, bu süreç boyunca gösterdiğiniz yakın ilginizden dolayı, şahsınıza ve Odunpazarı Belediyesi’ne, emeği geçen tüm personele ailemiz adına teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

Şerife Aysel Erkara ise yaptığı konuşmada, açılış törenine katılan herkese teşekkür etti. Konuşmalardan sonra Kazım Kurt, Şerife Aysel Erkara ve protokolde bulunan diğer isimler ile Şerife Aysel Erkara Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Kazım Kurt, Şerife Aysel Erkara ve diğer katılımcılar ile birlikte kreşi gezdi.