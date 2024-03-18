'Odunpazarı’nda turizm, tarih, kültür ve sanatı daha ileriye taşıyacağız'

ESKİŞEHİR

CHP’li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 2024-2029 vizyon projeler lansman toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Kazım Kurt, “Yıllar içerisinde kazandığımız deneyim ve birikimle halkımızın refahını ve mutluluğunu en üst düzeye çıkarmak, kültürel zenginlikleri korumak ve çevreye duyarlılığı arttırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda öncü bir rol üstleniyoruz. Katılımcı, sosyal, şeffaf, halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyoruz. Geçmiş dönemde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen verdiğimiz sözlerin yüzde 78’ini yerine getirdik. Önümüzdeki dönemde ise ayakları yere basan ve kaynakları hazırlanan projelerimizi hayata geçireceğiz” diye konuştu. Odunpazarı’nın Türkiye’de önemli ilçelerden birisi haline geldiğini aktaran Kurt, yeni projelerle ilçeyi turizm, tarih, kültür ve sanatta daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

2024-2029 vizyon projelerini açıklayan Kazım Kurt, Odunpazarı’nı yeni, çevre dostu, modern bir belediye binasına kavuşturacakları bilgisini paylaştı. Yenidoğan Mahallesi’nde kamulaştırma, plan ve proje çalışmalarında sona gelinen belediye hizmet binasını en kısa sürede ilçeye kazandıracaklarını kaydeden Kurt, diğer önemli projelerini şu şekilde sıraladı: “Bölgemizdeki Alzheimer hastası vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla Vadişehir Mahallesi’ne Alzheimer Merkezi inşa edeceğiz. Konum itibariyle şehrin tam merkezinde önemli bir cazibe merkezi olan Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’ni yerinde dönüştürecek, daha büyük kapasite ve modern bir görünümle kültür ve sanat kenti Eskişehir’e yakışır bir merkez haline getireceğiz. Mevcut pazar yerlerini dönüştürecek, haftanın sadece bir günü kullanılan alanlar olmaktan çıkarıp halkımızın her gün faydalanacağı yaşam ve kültür merkezleri haline getireceğiz.”

Vadişehir Mahallesi’ndeki Yaşlı Bakım Merkezi ve kreşlerin bulunduğu kampüste dördüncü Gençlik Merkezi’ni inşa edeceklerini açıklayan Kurt, kurslar, atölyeler ve kuluçka merkezinin yer alacağı Gençlik Merkezi’nde gelecek için önemli bir adım atacaklarına dikkat çekti. Çankaya Mahalle’sinde engelli vatandaşlar için yeni bir Engelsiz Yaşam Merkezi kuracaklarını altını çizen Kurt, bu merkezde her yaştan engellinin sosyalleşmesi ve hayata katılması için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte önemli çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.

Atık Geri Kazanım Tesisi ile çevreyi koruyacak

Toplama, Ayırma ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi kuracakları bilgisini paylaşan Kazım Kurt, “Sürdürülebilir bir çevre için geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrıştırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, personel istihdamı sağlanması ve geri kazanım faaliyetleri sonucunda plastik ürünlerin üretilmesinin hedeflendiği bu proje ile gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışacağız” diye konuştu. 10 kadın çalışan faaliyete başladıkları Tekstil Atölyesi’nin bugün, 100 kadına istihdam sağlama hedefiyle yeni bir döneme girdiğinden bahseden Kurt, “Atölyemizin kapasitesini artırarak daha çok kadına ulaşmayı hedeflediğimiz bu yeni dönem, “10 Üreten Kadından - 100 Üreten Kadına” sloganıyla, sadece bir üretim hikayesi değil, aynı zamanda bir dayanışma ve güçlenme hikayesi yazacağız” dedi. Bugüne kadar halı sahalar ve spor kompleksleriyle gençler başta olmak üzere her yaştan insanın spora kolay ve ücretsiz ulaşmasını sağladıklarını kaydeden Kurt, sağlıklı nesiller için yeni spor alanları yaratmaya ve spor kulüplerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Tarihi Bölge’de yeni bir cazibe merkezi oluşturulacak

Odunpazarı Tarihi Bölge 103 Ada’da yeni müzeler ve cazibe merkezi oluşturacaklarını açıklayan Kurt, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi’nin bulunduğu bölgede önemli bir dönüşüme imza atacaklarını belirtti. Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu iş birliğiyle Kıravdan Mahalle’sinde Otomobil Yarışları Pisti yaptıklarını da sözlerine ekleyen Kurt,”Ulusal ve uluslararası birçok yarış organizasyonuna ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan Otomobil Yarışları Pisti, Odunpazarı’na binlerce turistin gelmesini sağlayacak, kentimize katma değer kazandıracak” dedi.

Kurt, sözlerine şöyle devam etti:

Yeni Halk Merkezleri

“Halk için Halk Merkezleri” sloganı ile kadın, çocuk, genç, yaşlı, toplumun tüm gruplarına yönelik atölye ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdiğimiz halk merkezlerinin sayısını arttırmaya devam edeceğiz.

Yeni Parklar ve Yeşil Alanlar

“Yeşil Odunpazarı" için çalışmaya, yaptığımız onlarca parka yenilerini eklemeye, Odunpazarı’na ve Eskişehir’imize nefes olmaya devam edeceğiz.

Hanım Evleri

Kadınların büyük ilgi gösterdiği, doğum günü, nişan, toplantı, gün ve benzeri etkinlikler için ücretsiz kullandıkları Hanım Evleri’nin sayısını mümkün olduğunca arttıracağız.

İmece Fırınları

Mahalle sakinlerinin bir araya gelerek geleneksel imece kültürünü yaşatmalarına ve mahalledeki dayanışmayı güçlendirmelerine yardımcı olan İmece Fırınları’nın sayısını arttıracağız.

Yeni Güneş Enerjisi Santralleri ve Elektrikli Araçlar

Çevre dostu yeni Güneş Enerjisi Santralleri kuracağız. Bu tesislerde ürettiğimiz enerjiyi belediyemize kazandıracağımız elektrikli araçlarda kullanacak, karbon salınımı azaltacak ve yakıttan tasarruf edeceğiz. Çevreci çalışmalarımızı her alanda arttırarak sürdüreceğiz.

İstihdam Ofisi

Eskişehir’de devrim niteliğinde bir yenilik, yapay zeka destekli özel istihdam ofisi. Eskişehir’de iş arama ve eleman bulma süreçlerini köklü bir şekilde dönüştürecek, teknoloji ve yenilikçiliği bir araya getiren özel bir istihdam ofisi kuracağız.

Mısır Kurutma Tesisi

Mısır üreten çiftçilerimizi desteklemek, üretimde verimliliği arttırmak, ekim alanlarından daha fazla yararlanmak amacıyla Kalkanlı mahallemizde Mısır Kurutma Tesisi’ni hayata geçireceğiz. Çiftçimiz kazanacak, şehrimiz kazanacak.

Dul ve Yetim Aylığından başka geliri olmayanlara Halk Kart Desteği

Türkiye’ye örnek olan sosyal yardım modelimiz Halk Market’ten faydalanan hemşehrilerimizin sayısını arttıracağız. Zorlu ekonomik koşullarda Dul ve Yetim aylığıyla geçinmeye çalışan hemşehrilerimize Halk Kart ile destek olacağız.

2 Yeni Ticaret ve Cazibe Merkezi

Belediyemiz mülkiyetindeki iki ayrı alanda, bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, ticari aktivitelerin yer aldığı cazibe merkezleri oluşturacağız.

Ulusal ve Uluslararası Festivaller

Odunpazarı’nda turizm, eğitim, kültür ve sanata katkı sunan festivallerimiz tüm hızıyla sürecek. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, Uluslararası Cam Festivali, Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, Lületaşı Festivali ve Uluslararası 3D Gençlik Festivallerimizle Odunpazarı’nın prestijini yükseltmeye devam edeceğiz.

Şehrimizin geleceğini şekillendiren bir katılımcı belediyecilik anlayışıyla, her bireyin katkıda bulunabileceği ve kendini ifade edebileceği bir şehir yaratma vizyonuyla, kentimizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde var gücümüzle çalışacak, Odunpazarı’nı birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Çünkü Odunpazarı Birlikte Güzel."