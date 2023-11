OMÜ, üniversite-sanayi iş birliğine yeni bir soluk kazandırıyor

Takip Et

MÜBERRA TAŞÇI/SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle uygulanan “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu” kapsamında yürütülen TREESP1.2NEETPRO/P-03/160 kodlu "This Youth Can Do A Good Job' (Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir) projesinin açılış toplantısı yapıldı.

This Youth Can Do A Good Job (Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir) Projesi, program kapsamında hibe faydalanıcısı Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve eş-başvuru sahibi Samsun Merkez OSB Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Bölge sanayisinin güçlü kuruluşlarından BORSAN, Demirel Metal, SILVERLINE, OMÜ Teknopark, 3EMS, OMÜ-TTO projenin iştirakçi kuruluşlarıyken, SAMPA destekleyen kuruluştur. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dur. Toplantıya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim ALIŞIR, kamu kurum ve kuruluşlarının Samsun İl Müdürleri, proje iştirakçileri ve destek veren kuruluş temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, açılış toplantısında yaptığı konuşmada Meslek Yüksek Okullarının sadece ekonomik açıdan değil özellikle sosyal ve demografik açıdan da önemine değinerek Meslek Yüksek Okullarının yeniden yapılandırılmasının bir zorunluluk haline geldiğini dile getirdi. Ünal, “TR83 Bölgesinde herhangi bir şekilde olmayan, işgücüne katılmamış mezunların istihdama nitelikli olarak katılmasını hedefleyen bu anlamda özel bir proje. Bunun özelliklede mezun olduktan sonrada gerçekleşmiş olması proje açısından bir ayrıcalık. Ancak bu projeden hareketle geriye dönük henüz eğitim sürecinde bu niteliği kazanması gerekiyor. Eğitim sürecinde istihdama katıldığı andan itibaren istihdam alanının beklentisinin beklentisini yüzde 100 karşılayacak bir performans kazanması gerekiyor. Burada bizim geriye dönük olarak çıkardığımız şey mezun olmadan benzer nitelikteki öğrencilerle istihdamın desteklenmesi gerekiyor. 2024’ün Eylül ayı itibariyle sektöre doğrudan katılmış olacak. Ara eleman sorunu bugün çözülmezse gelecekte daha büyük sorunlara yol açacak. OMÜ olarak istihdam alanının beklentisini yüzde 100 karşılayacak nitelikli ara eleman yetiştirmek suretiyle Meslek Yüksek Okullarına yeni bir format atmak istiyoruz. Proje kapsamında üniversite-sanayi işbirliğine protokollerle soluk kazandırılıyor. Proje kapsamında kursiyerler 51 iş günü mesleki eğitim ve genel beceri eğitimi, 20 iş günü staj, 9 iş günü iş başı eğitimi alacaklar ve eğitim faaliyetlerine katılan kursiyerler günlük 10 Euro cep harçlığı alacak” dedi.