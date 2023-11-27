GTO, dünya devlerini üyeleri ile buluşturdu

GAZİANTEP

Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudi Arabistan başta olma üzere toplam 15 ülkenin önde gelen 38 ithalatçı firmasının GTO üyesi 150’yi aşkın firmayla buluştuğu ve 2 gün boyunca ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirildiği organizasyon ile Gaziantep hızlı tüketim ürünleri sektörü ve kentin ihracat kapasitesinin artırılması için önemli bir etkinliğe daha imza atıldı.

Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi (PEP) çerçevesinde, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) iş birliği ile yürütülen “KOBİ’lerin ve İş Gücünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi” kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan GTO Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk, GTO’nun tüm çalışmalarını Gaziantep’e ve bölgeye sürdürülebilir rekabet gücü kazandırmak ve Gaziantep’i ihracat kenti yapan üyelerini desteklemek için yürüttüğünü söyleyerek “KOBİ’lerin ve İş Gücünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması” projesini de bu hedefle hayata geçirdiklerini belirtti.

Bugüne kadar Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) PEP Projesi kapsamında birçok iş birliğine ve başarılı çalışmalara imza attıklarını dile getiren ve bu projedeki destekleri için GİZ’e teşekkür eden Çalışkantürk, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“38 ithalatçı firmayı üyelerimizle bir araya getirerek yeni iş bağlantıları ve pazarlar elde edilmesine destek olmayı hedefledik. Farklı ülkelerden hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaları bir araya getiren bu organizasyon, dünyanın ‘gıda krizini’ konuştuğu, tedarik zincirlerinin yeniden dizayn edildiği bir dönemde gerçekleşmesinin firmalarımız için büyük fırsatlar barındırdığına inanıyorum. GTO olarak temenni ediyoruz ki bu organizasyonun meyvelerini çok kısa süre içerisinde alacak; üyelerimizi yeni pazarlarda, yeni müşterilere ihracat yaparken göreceğiz.”

"GTO ile çalışmaktan gurur duyuyoruz"

Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi (PEP) Özel Sektör Danışmanı Sascha Flory ise Gaziantep Ticaret Odası ile iş birliği yapmalarının özel sektör bağlantısı, inovasyon, büyüme ve istihdamın lokomotifi olmaları nedeniyle çok önemli olduğunu belirterek “Gaziantep, Türkiye'nin en büyük sanayi üretim ve ticaret merkezlerinden biri. İhracat, yerel ve bölgesel ekonomik kalkınmanın önemli bir motorudur. Şubat 2023'te yaşanan yıkıcı depremlerin ardından yerel ekonominin yeniden canlandırılması gerekiyor. Dış ticaret ekonomik toparlanmanın itici gücü olacaktır. GTO ile dış ticaret konusundaki iş birliğimiz bu organizasyon ile ikinci aşamasına geçiyor. Güçlü şirketlerin sürdürülebilir istihdama dönüşeceğinin bilincindeyiz. Bu bağlamda, dış ticaretin geliştirilmesi konusunda GTO ve üyeleriyle birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Bu projenin başarıya ulaşmasında emeği geçen GTO’ya ve proje ekibine teşekkür ediyorum” dedi.