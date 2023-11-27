Hazır giyim sektörü maliyetleri düşürmek için teşvik bekliyor

MERSİN / EKONOMİ

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin Çin, Hindistan ve Pakistan’ın sektörün ana pazarı olan Avrupa Birliği’ndeki (AB) agresif fiyat politikası nedeniyle Türkiye’nin bu pazardaki ihracatının yüzde 20’ye varan oranlarda daraldığını söyledi. Yeni yılda işçilik maliyetlerine eklenecek artışların dış satım performansındaki kayıpları derinleştirmesinden endişe duyduklarını dile getiren Gürkan Tekin, “İşçilik, enerji, döviz kuru gibi kalemlerde teşvik verilmesini ve fiyatta rekabetçiliği sağlayacak koşulların oluşmasını istiyoruz. Bu koşullar olursa sektör fiyat rekabetini sağlayacaktır. Sektör 2023 yılında 10 ayın 9’unda düşüş yaşadı. Türkiye’nin hazır giyim üretiminde en pahalı ülkeler arasına katıldı, rakip ülkelere göre fiyat farkı yüzde 50’lere kadar yükseldi” diye konuştu.

Türkiye için büyük tehlike

Ekim ayının sonunda AB’nin Hindistan ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmelerinde mutabakat sağlamasının sektör için büyük tehdit oluşturduğunu vurgulayan Gürkan Tekin, “Anlaşmanın yeni yılda yürürlüğe girmesi, Hindistan’ın AB’ye sıfır gümrük vergisi ile mal satması anlamına geliyor. Hâlihazırda AB pazarında Hindistan, Türkiye’nin gerisinde kalsa da oluşan fiyat farklı ve sıfır vergi ile bölgeye ürün satacak olması, önümüzdeki dönem için Türkiye adına büyük bir tehlikeyi işaret ediyor. Kredi maliyetlerini düşürecek, üretim maliyetlerini azaltacak teşviklerin devreye alınması kritik önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Geçen ayın ihracat rakamlarına da değinen Başkan Gürkan Tekin, birliğin uluslararası pazarlarda değerlendirdiği 4 bin 43 ton üründen ülkeye 28,3 milyon dolar döviz girdisi sağladığını da sözlerine ekledi.