Pakistan ve Hindistan’daki konfeksiyon atağı Türk ihracatçısını tedirgin etti

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, sektördeki gelişmeleri değerlendirdi. Finansmana erişim, maliyetlerdeki artışlar ve kur seviyesinden kaynaklı nedenlerden dolayı yaşanan sıkıntıların derinleştiğine dikkat çeken Gürkan Tekin, döviz kurunun düşük kalması nedeniyle ihracatçı karlılığının dip seviyelere indiğini kaydetti. Türkiye’nin pandemi sonrasında coğrafi konumu sayesinde kısa süreli temin avantajı sağladığını anımsatan Tekin, “Şu an artan maliyetler ve kur seviyesinden dolayı Uzak Doğu ülkeleriyle rekabet edemez hale geldik. İhracat pazarlarımızı Uzak Doğulu rakiplerimize kaptırıyoruz” dedi.

Giderek sertleşen rekabet ortamında Türk firmalarının düşük maliyetli üretimi sağlayacak yatırımlarla Kuzey Afrika’ya yöneldiğine işaret eden Tekin, “Maliyet avantajına sahip ülkelerde yatırım arayışı hızlandı. Pakistan ve Hindistan’da kumaş üretici firmalar konfeksiyon üretimine de başladı. Bu durum aleyhimize işleyecek. Söz konusu ülkelerle rekabet etme şansımız yok. Enflasyon, kur ve faiz sarmalından en çok etkilenen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için işletmelerin ayakta kalabilmesi adına desteklerin artırılması, orta ve uzun vadede de markalaşma ve katma değerli üretimi artıracak desteklerin devreye alınması gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Gürkan Tekin, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 34 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, en fazla bayan dış giyim ve bay dış giyim ürünlerinin satıldığını da sözlerine ekledi.