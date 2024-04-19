Portakal Çiçeği Karnavalı dünya çocuklarını ağırlayacak

Eray ŞEN / ADANA

Bu yıl 13 – 21 Nisan arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivali ile birlikte gerçekleştirilen 12’nci Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, Merkez Park ve Atatürk Parkı’ndaki festival alanlarının yanı sıra kentin 30 ayrı noktasında düzenlenen konserler, sergiler, söyleşiler ve dijital sanat çalışmaları ile devam ediyor.

20 Nisan’daki Büyük Karnaval Yürüyüşü öncesi kent protokolü ve karnaval komitesi yönetimi Çukurova Gazeteciler Cemiyeti tesislerinde düzenlenen basın toplantısında buluştu. Toplantıya Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Kültür Yolu Festivalleri Genel Müdürü Selim Terzi, Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ve Karnaval Direktörü İlhami Günsel katıldı.

Portakal Çiçeği Karnavalı’nın fikir önderi ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bundan sonraki hedeflerinin daha büyük olduğunu belirterek, “13’üncü yıla girerken, karnavalı Türkiye ve dünyanın her yerinden gelen çocuklarla kutlayacağımız daha büyük bir şenliğe dönüştürmek istiyoruz. Dünyanın bütün ülkelerinden çocuklar Adana’ya gelsin, portakal çiçeği kokusunu, karnavalını yaşasın istiyoruz” dedi.

Ayrıca karnaval tarihleri dışındaki süreçte, nisanda Adana’da olmanın güzelliğini anlatmaya odaklanacaklarını vurgulayan Bozkurt, “Sadece bir hafta değil, tüm nisan ayı boyunca Adana’nın gezilmeye, ziyaret edilmeye değer olduğunu anlatacağız. Bir başka hedefimiz; Adana’yı tanıtırken artık bölgemizi de tanıtmaya başladık. Tarsus, Kapadokya, Nemrut, Gaziantep’i de anlatıyoruz. Buna daha fazla odaklanacağız. Yurt dışı tanıtımlarına ağırlık vereceğimiz bir sürece girdik. Daha fazla yabancı turist gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

"Ben böyle güzel bir koku görmedim"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da konuşmasında karnavala adını veren portakal çiçeği kokusunun güzelliğine dikkat çekti. Karalar, “Ben bu kadar olağanüstü güzel kokan ve insanı rahatlatan bir koku görmedim” ifadesini kullandı. Adanalıların karnavalı sahiplenmesine vurgu yapan Başkan Karalar, “Kentte yapılan bir etkinliği eğer halk sahiplenmez ise başarılı olması mümkün değil. Adana’da, bütün atanmışların ve seçilmişlerin birlikte düzenlediği ve halkın gerçekten sahiplendiği bir etkinlik oldu” yorumunu yaptı.

"Uyum içinde hizmet etmenin örneği olsun"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Portakal Çiçeği Karnavalı’nın Türkiye ve Adana turizminin 12 aya yayılması noktasında ‘çok güzel bir adım’ olduğunu belirtti. Vali Köşger, şöyle devam etti: “Bunun devamını sağlamamız lazım. Kültür Yolu Festivali ile birlikte gerçekleştiriliyor olmasını çok önemsiyorum. Yeni bir yerel seçimden çıktık, yeni yerel yönetimler oluştu, Türkiye’de yeni bir aşamaya geçildi. Kültür Yolu Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı’nın Bakanlığımız, yerel idareler ve sivil toplumla birlikte gerçekleştiriliyor olması, bundan sonra ülkemizde eşgüdüm içinde, uyum içinde hizmet etmenin bir başlangıcı, bir baş örneği olsun diyorum.”

Holoflux gösterisi büyüledi

Etkinlikler kapsamında sergilenen, Türk mimar ve sanatçı Güvenç Özel‘in Holoflux eseri, katılımcılara sunduğu görsel şölen ile büyük ilgi gördü. Ayrıca Seyhan Nehri üzerine kurulan platformda; voleybol, tenis, zumba branşlarında müsabakalar ve konser etkinlikleri düzenledi. Amatör liglerdeki sporcuların da yer aldığı oyunlarda, platform üzerinde zorlu karşılaşmalar gerçekleştiren sporcuların mücadelesi izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.