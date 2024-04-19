Sakarya’nın rekabet gücü ve ihracatı UR-GE projesi ile artacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı A. Akgün Altuğ, Oda olarak UR-GE projelerine ciddi önem verdiklerini, kümelenme, iş birliği ve ihracat odaklı bir anlayışla firmalara ve sektörlere özel analizler yaptıklarını belirtti.

“Bu analiz sonrası; eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve ticaret heyetleri (seyahat, konaklama ve organizasyon giderleri), alım heyetleri konularında destek veriyoruz” diyen Altuğ, sürdürülebilir ihracat için gereken kabiliyetlerin geliştirilmesini ve bilgiye ulaşılmasını sağladıklarını, şu anda süs bitkileri konusunda yürüttükleri UR-GE çalışmasından sonra ise mobilya ve tekstil sektöründe de benzer çalışmayı yapacaklarını söyledi.

SATSO Kariyer

Diğer taraftan nitelikli istihdama katkı sunmak amacıyla SATSO kariyer platformunu oluşturduklarını da dile getiren Altuğ, bu konuda da şu bilgileri verdi: “Dijital platformumuz aktif bir şekilde çalışıyor. Bu platform, iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren bir sistem. Bu platformumuzda son bir ayda 43 işveren, 122 iş veya staj arayan ilanı bulunuyor. Şeffaf ve sade kullanıma sahip olan platformumuz ile başvuru ilanı oluşturma, yayımlama, başvuru alma, adayları değerleme süreçleri dijital ortamda gerçekleşmekte iş yükü ve zaman konusunda ciddi avantaj sağlanmaktadır. Bunun yanında iş arayanlar da tek bir platform üzerinden hem iş ilanlarına ulaşıp hem de dijital başvuru ve görüşme yapabilmekteler. Aktif şekilde kullanılan bu platformun çok daha fazla üyemize, iş veya staj arayan kişiye ulaşmasını istiyoruz.”