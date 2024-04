Geleceğin teknoloji liderleri TEKNO-SEL’de ödüllerini aldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık hedeflerine bir adım daha yaklaşılması için Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 3 gün boyunca gerçekleştirilen TEKNO-SEL robot yarışması ödül töreniyle tamamlandı.

Yarışmacılar 7 kategoride ödül aldı

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda 96 okuldan 775 öğrenci ve 197 danışman robot teknolojisi alanında geliştirdikleri 394 robot projesiyle kıyasıya yarıştı. Serbest kategoride ise 61 proje yer aldı. Biri ulusal olmak üzere; Mini Sumo, Yumurta Toplayan, Hızlı Çizgi İzleyen, Labirent Çözen, Temel Seviye Çizgi İzleyen Robot ile Ortaokul ve lise düzeyinde Serbest Proje olmak üzere toplam 7 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada rakiplerini eleyen öğrencilere ödülleri takdim edildi.

“Bizim gözümüzde yarışan tüm gençlerimiz ödüle layık”

Selçuklu Kongre Merkezi'nde üç gündür adeta teknoloji rüzgarı estiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“Ben de dün burada gençlerle birlikteydim. Onların hem serbest kategoride ürettikleri projeleri inceleme, hem de buradaki yarışmalarda onlarla birlikte olma imkanına kavuştum. Dünkü ziyaretimde öylesine gururlandım ki hakikaten bizim gençlerimizin yapamayacağı hiçbir şey yok. Öncelikle tüm gençlerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bütün hocalarımızı, danışman hocalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Burada gençlerimiz yarıştılar, mücadele ettiler. Tabii burada bir ödül programı yapıyoruz ama aslında bizim gözümüzde tüm yarışan gençlerimizin hepsi ödüle layık. Hepsi burada en güzel şekilde robotlarını hazırladılar, getirdiler ama mutlaka her yarışta olduğu gibi bir, birinci, ikinci, üçüncüyü de belirlememiz gerekiyor. Burada ödül alan arkadaşlarımızla birlikte tüm yarışmaya katılan ekiplerimizi de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tabii burada yarışmalar yapıldı ama bir de fuaye alanımızda serbest kategoride projelerimiz vardı. 61 proje fuaye alanında sergilendi. Hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden kıymetli ve tamamen özgün gençlerimizin, çocuklarımızın inovatif fikirleriyle, düşünceleriyle ortaya çıkmış. Önce fikri üretmişler, sonra projeyi gerçekleştirmişler ve uygulamışlar. Bütün serbest kategoride proje üreten kardeşlerimizin hepsini de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çünkü hepsi birinciliğe layık. İnşallah onlara şöyle bir söz verdim. Bütün projelerin gösterimleriyle, fotoğraflarıyla projelerin amaçları, hedefleri ve gerçekleştirilme şekilleri nasıl oluyorsa bunları öğrencilerimizin anlatımlarıyla birlikte kayıt altına alıyoruz. Bunları kitaplaştırıyoruz, bir yayına dönüştürüyoruz ve inşallah bu projelerden ben inanıyorum ki çok farklı, inovatif yeni ürünler ortaya çıkacak, uygulamalar ortaya çıkacak. Sadece ürün anlamında değil, bizlerin de istifade edeceği farklı uygulamaları yaşanan bu projelerden elde edeceğiz. Tekrar bütün bu projelerde katılım sağlayan öğrencilerimize, çok kıymetli hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

“Gelecek yıllarda da bu çalışmaları güçlü bir şekilde devam ettireceğiz”

TEKNO-SEL organizasyonunda büyük bir emeğin olduğunu vurgulayan Başkan Pekyatırmacı,“ Tabii bu 3 gün içerisinde burada bir TEKNO-SEL programında, burada bir yarışma gerçekleştirdik ve dolu dolu bir 3 günü geçirdik. Ama bu 3 günün bir geri planı var. Ben o arka plan içinde özellikle Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çok güçlü bir işbirliği yapıyoruz. Bugüne kadar SEDEP başta olmak üzere, ondan sonrasında da SETAP programlarımızla, okul dışı öğrenme ortamlarıyla, ilkokuldan ortaokula liseye varıncaya kadar bütün öğrencilerimize dokunacağımız, bütün öğrencilerimize katkı sağlayacağımız, onların kendilerini keşfetmeleri, bilgilerini, kabiliyetlerini, yeteneklerini keşfedip ondan sonra bu yöntem kendilerini geliştirebilmeleri anlamından çok önemli fırsatları onlara sağlıyoruz. Burada tabii ki biz Selçuklu Belediyesi olarak bu okul dışı öğrenme ortamlarına hazırlıyoruz. Sille Tabiat Okulu, Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesi, yine Eğitim ve Gelişim Teknoloji akademisi ve Selçuklu Sanat Akademisi ile bu ortamları sağlıyoruz. Ama Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çok büyük çabaları ve gayretleri neticesinde burada sürdürülebilir bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Binlerce öğretimiz bizim bu atölyelerimizde teknolojiyle, sanatla, tarihle, kültürle ve farklı sanatlarla buluşuyorlar ve kendilerini ifade etme imkanına da sahip oluyorlar. Ben inanıyorum ki buradaki yarışmalardaki ortaya çıkan projeler bu çalışmaların bir neticesi, bir ürünü. O yüzden başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere tüm ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüze özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu çalışmalarda her zaman bizim destekçimiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yaptığımız işlerde bizim iş birliğimizde her zaman önümüzü açtılar, her zaman bize destek oldular. Yine aynı şekilde İl Milli Eğitim Müdürümüzün şahsında bütün ekibine SEDEP koordinatörlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde yine aynı şekilde T3 Vakfımızın bize burada çok önemli katkıları oldu. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Gelişim Teknoloji Akademimizin, Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyemizin ve diğer atölyelerimizin çok önemli katkıları oldu. Burada görev alan bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün emeği geçen herkesle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. TEKNO-SEL’in ilkini gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda biz bu çalışmaları üniversitelerimizle, sanayilerimizle ve diğer gruplarımızla da iş birliği halinde çok daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Bunun da müjdesini buradan vermiş olayım. Gençlerimize fırsat verdiğimiz zaman onların yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki biz önlerini açalım. Yeter ki biz onlara fırsat verelim. Gençlerimize güveniyoruz, gençlerimize inanıyoruz.” diye konuştu.

“Geleceğin Selçuk Bayraktarları buradan yetişecek”

Geleceğimiz için en belirleyici iki kavramın teknoloji ve gençler olduğunu söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, “Bugün bu ikisi bu organizasyonda bir araya geldiler ve geleceğimizi bu iki kavram belirleyecek. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımızda büyük zorluklar var ve her daim güçlü olmamız gerekiyor. Güçlü olmak için de birlik beraberlik içerisinde üretmemiz, çağa ayak uydurmamız ve teknolojiyi takip eden değil, teknolojiye yön verenler olmamız gerekiyor. Ama teknolojiye yön verebilmek için de işte bunun tohumlarını bu yaşlardaki kardeşlerimize atmamız gerekiyor. Çünkü her şey bir hayal ile başlıyor. Bizler de 20 sene önce bir hayal ile bu ülkeye bir şeyler vermek için yola çıktık. 20 senede çok şeyler başardık belki, ama başarılarımız da var. İçinde bulunduğumuz yüzyıl, Türkiye Yüzyılı. Hep birlikte bu başaramadıklarımızı da inşallah bu genç kardeşlerimiz başarmış olacak. Önümüzde çok güzel örnekler var. Özellikle savunma sanayimiz, teknoloji anlamında TCG Anadolumuz, Kağanımız, Akıncımız pek çok yaptığımız işler bugün her birimizin gururu. Bunların hepsi bir hayalle başladı aslında. Selçuk Bayraktar bundan 10-15 sene önce küçük bir maketle işe başladığında, heyecanla başladığında ona belki hiç kimse inanmıyordu. Ama bugün yapmış oldukları sadece bizim değil bütün coğrafyamızın hayali haline geldi. O yüzden belki bugün buradaki genç kardeşlerimiz içerisinde önümüzdeki yılların Selçuk Bayraktarları büyük projeler ortaya çıkaracak gençlerimiz var. Ben bunun böyle olduğuna inanmıyorum. Bu manada da bugün burada gerçekleştirdiklerimiz güzel organizasyon, son derece anlamlı. Ben bir kez daha her şeyden önce, bu organizasyonla katılan, başarılı olan arkadaşlarımızı ayrıca tebrik ediyorum ama önemli olan burada yer almak, bir hayal sahibi olmak, bu hayalin peşinden koşmak. Zorlukların arkasına takılıp vazgeçmek yerine onlarla mücadele edip hayallerimizi gerçekleştirmek. Önümüzdeki o güzel örnekleri de takip ederek inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin imarını biz bugünden güzel kardeşlerimize bir gün de gerçekleştireceğiz. Ben bir kez daha bize organizasyona emek veren herkese baştan Selçuklu Belediye Başkanımız ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Gençler ülkemiz için, milletimiz için güzel işler yapıyor”

Ülkemize olan sevgimizin göstergesinin ona en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu ifade eden Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, “O yüzden gençlerimizi etkinliğe katılan okullarımızı, okul idarecilerimizi ve gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Ne güzel bir etkinlik. Belediyelerimiz Konya'da çok güzel, çok özel hizmetler yapıyorlar. Konyalılar olarak belediyelerimizle ve çalışan kurumlarınızla ne kadar övünseniz azdır. Dışarıdan gelen biri olarak biz bunu daha iyi görüyoruz. Gençler ülkemiz için milletimiz için güzel işler yapıyorsunuz. Bu sadece bir yarışma değil topluma bir mesajdır. Allah devamını getirsin inşallah. Başarılar diliyorum” dedi.

“İnşallah seneye üniversite kategorisini de ekleriz”

Programda konuşan Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik ise “Konya'da teknik üniversite olarak teknik yarışmalarla ilgilenen tüm arkadaşlarımızı üniversitemize davet ediyorum. Üniversitemizde eğitime, öğretime, liseyi bitirdikten sonra gelmelerini istiyoruz. Başarılı olanları tebrik ediyorum ve başkanımıza da teşekkür ediyorum ve ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü inşallah olur. Başkanımın temennisi gibi seneye de üniversite kategorisini de ekleriz inşallah” diye konuştu.

“Bu etkinlikler bizleri mutlu ediyor”

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit,” Ülkemizin geldiği seviyeyi görmek, bu yapılan etkinliklerle bizleri mutlu ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz çağa ayak uydurmak adına teknoloji alanında da birçok çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Artı olarak belediyelerin bize sağladığı bu katkılar, destekler ise özellikle ilimizde öğrencilerimizin her zaman diğer yerlere göre bir adım, iki adım daha önde olmalarını sağlıyor. Bu yönden çok şanslıyız. Konya olarak, Konya Milli Eğitim olarak, Konya'daki öğrenciler olarak. Selçuklu Belediyemizde gerek yaptığı okullarla gerek okullarımıza, bunun dışında sağladığı desteklerle, artı olarak yaptığı bu güzel etkinliklerle bize çok fazla katkı sağlıyor. Ben Selçuklu Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum değerli ekibine Selçuklu İlçe Milli eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum bu güzel etkinlikler dolayı. Burada emek veren tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Teknolojiyi üretebilen donanıma sahip gençler yetiştirebilmek son derece önemli”

Eğitimin en önemli amaçlarından birinin insanı geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Geleceğin dünyası teknoloji üzerine inşa edildiğine göre öğrencilerimizin teknolojiyi kullanabilen, teknolojiyi üretebilen donanıma ait olarak, donanıma sahip olarak yetiştirebilmek son derece önemli. Bu nedenle bu tür projeleri eğitimin bir amacı, eğitime hizmet eden bir etkinlik olarak görüyoruz. Selçuklu Belediye Başkanımıza, projeye iştirak eden bütün katılımcılara, öğrencilerimize, onları hazırlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu tür projelerin artarak devam etmesi en büyük temennimiz.” İfadelerini kullandı.

Yarışmada derece alan takımların ödülleri ise protokol üyeleri tarafından verildi. Ödül töreninin ardından TEKNO-SEL Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve beraberindeki heyet stant alanlarını dolaştı.

Ödül törenine AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Meram Kaymakamı DR. Bayram Yılmaz, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, belediye meclis üyeleri, okul idarecileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Yarışmada derece alan proje ve okullar;

Serbest Kategori Ortaokul En İyi İnovasyon kategorisinde Ahmet Hazım Uluşahin İHO, Ortaokul En İyi Sunum kategorisinde Ahmet Hazım Uluşahin İHO, Ortaokul En İyi Fikir Kategorisinde Özel Temel Değerler Ortaokulu ödüle layık görüldü. Yine Serbest Kategori Ortaokul üçüncüsü Ahırlı Şehit Samet Bütün Ortaokulu, ikincisi Selçuklu BİLSEM birincisi ise Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu oldu. Lise En İyi İnovasyon kategorisinde Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL, Lise En İyi Sunum kategorisinde İstanbul Sancaktepe Teknoloji AİHL, Lise En İyi Fikir kategorisinde ise Meram Fen Lisesi ödüle layık görüldü. Serbest Kategori Lisede ise üçüncü Meram Fen Lisesi, ikinci Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL, birinci ise Çumra MTAL oldu.

HIZLI ÇİZGİ İZLEYEN kategorisinde üçüncü Mehmet Tuza PakPen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Sancak Ortaokulu, birinci ise Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL oldu. TEMEL SEVİYE ÇİZGİ İZLEYEN Kategorisinde üçüncü Süleyman Çelebi Ortaokulu, ikinci Sancak Ortaokulu, birinci ise Süleyman Çelebi Ortaokulu oldu. MİNİ SUMO kategorisinde üçüncü Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birinci ise Özel Konya Nesibe Aydın Lisesi oldu. YUMURTA TOPLAYAN kategorisinde üçüncü Türk Telekom MTAL, ikinci Adil KARAAĞAÇ MTAL, birinci Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL oldu. LABİRENT USTASI kategorisinde üçüncü Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birinci ise Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Öte yandan yarışmada derece alan takımlara 15, 20 ve 25 Bin TL değerinde hediye çekleri verildi.