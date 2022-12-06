Sakarya TSO, 2022-2026 iş planını Antalya’da belirledi

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdem Ercan ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’un ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen dönemin ilk iş planı çalıştayı kapsamında toplam 11 masada 6 adımlı bir sorun tanımlama ve çözüm geliştirme sürecinde yoğun fikir alışverişi yapıldı.

Tunç Çelik yönetiminde gerçekleştirilen iş çalıştayında meclis üyelerinden oluşturulan masalarda; Sakarya’da değişim öncelikleri, nitelikli istihdamın artışı, değer katan çalışan, çevre bilinci ve ekonomisi, SATSO hizmet öncelikleri ve stratejileri, iş insanlarının geliştirilmesi, globalleşmenin gelişmesi, Sakaryalı firmaların e-ticarette ikinci-üçüncü kuşağı ve gençleri teşvik ederek hızlı gelişmesi, girişimcilik ve yenilikçiliğin gelişmesi, katma değerli üretimin artması konuları görüşüldü.

Konu başlıkları çerçevesinde sorunların tanımı, çözüm önerileri, söz konusu çözüm önerilerinin önündeki engeller ve bu engellerin nasıl ortadan kaldırılacağı veya azaltılacağı yönünde fikir çalışmaları yapıldı. Tüm masalar ayrıca SATSO’nun toplumsal Algısı ve bu konuda beklentiler ile ilgili görüşler paylaşıldı.

İş planı çalıştayının açılış konuşmasını yapan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ; geleceğe, kendini yenileyen, öğrenen, yaşayan kurumlar ve işletmelerin yön vereceğini belirterek, şunları söyledi: “Bu iş çalıştayından çıkan sonuçlar, özelden genele, sektörlerden Sakarya’ya her alana dokunan projelerin alt yapısını oluşturacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte üyelerimiz, şehrimiz, Odamız ve Borsamızın gelişimine yönelik bir tablo oluşturarak gelecekte olmak istediğimiz noktayı tesadüflere yer vermeden, sistemli bir şekilde planlamanın adımlarını atıyoruz.”