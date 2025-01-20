ŞALGAMDER’de Başkan Nas güven tazeledi

ADANA/EKONOMİ

ŞALGAMDER üyelerine teşekkür eden Başkan Nas, şalgamın artık sadece kebabın yanında tüketilen bir içecek olmadığını, uluslararası bir içecek haline geldiğini söyledi. Dernek olarak tüketiciler için sağlıklı ve lezzetli şalgam üretilmesini sağlamanın yanı sıra, üreticilerin sorunlarını da çözmek için çalıştıklarını vurgulayan Nas, “Derneğimizi kurarken salgamı dünyaya en iyi şekilde tanıtmayı öncelikli hedef olarak belirlemiştik. Bu amaçla şalgamın, üretimden pazarlamaya uzanan tüm süreçlerinin uluslararası standartlarda profesyonelce yönetilmesini ve şalgam piyasasının gelişip büyümesini hedefliyoruz. Ayrıca şalgamı sadece kebapla tüketilen bir ürün olmaktan çok daha öteye taşıyarak, tüm sofraların vazgeçilmez içeceği haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.

ŞALGAMDER’in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Selahiddin Nas (Başkan), Çağatay Tanır (Başkan Yardımcısı), Emre Göde (Sayman), Ali Rıza Özlokmacı (Sekreter) ve Sekan Kara.