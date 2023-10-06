Sampa, İSO 500 listesinde

MÜBERRA TAŞÇI/SAMSUN

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 55 yıldır hazırlanan ve her yıl kamuoyu ile paylaşılan İSO 500 listesi açıklandı. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun yer aldığı listede, Sampa yine yerini aldı.

Sampa Otomotiv CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Altuncu gelişmeyi şu sözlerle yorumladı: “Samsun’da üretip dünyanın dört bir yanına ihracat yapan bir firma olarak, vizyonumuzun yurdumuzda takdir görmesinin bizim için son derece ilham verici olduğunu söylemeliyim. Ülkemizdeki endüstriyel üretim performansının geleceğine yönelik önemli bir perspektif sunan bu listede bir kez daha yer almak, şirketimizin istikrarlı yükselişini göstermesi açısından da önem taşıyor. Bu nedenle, İSO500’de olmanın, bizim için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtmeliyim. Dünya genelindeki ekonomik zorluklara karşın istihdam isteğimizden vazgeçmeden verimlilik odaklı bir anlayışla hareket ederek Türkiye için daha fazla katma değer yaratmak istiyoruz. Bu konuda çıtayı her yıl biraz daha yükselteceğimize eminim.”