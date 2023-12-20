Sancaktar Grup, Gaziantep’te otelcilik sektörüne giriş yaptı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

İş dünyasının sıklıkla kullandığı bir lokasyonda inşa edilen S Class Hotel, misafirlerini ağırlamaya başladı. Yaklaşık 100 kişilik hizmet ekibi ile çalışmalarına start verdiklerini aktaran S Class Hotel Genel Müdürü Mustafa Balçık, otelin bulunduğu lokasyonda önemli bir ihtiyaç gördüklerini ve yatırımın buna göre yapıldığını söyledi. Balçık, “Bu lokasyonda bir otel ihtiyacı olduğunu düşündük çünkü havaalanına, şehir merkezine, Zeugma Müzesi, Kale, Kültür Yolu, Gaziantep Arena Stadyumu, Organize Sanayi ve Şehirler Arası Otogar’ın tam göbeğindeyiz. Büyük bir yerleşim alanının tam merkezinde, ana bulvar üzerinde, galericilerin yüzde doksanının bulunduğu bu noktada otel yatırımı yapmak gerekir diye değerlendirdik ve S Class Hotel bu düşüncelerle hayata geçen bir proje oldu” ifadelerini kullandı.

“Medeniyetler Şehri Gaziantep’e yakışır bir hizmet sunacağız”

Medeniyetler şehri olan Gaziantep’in zengin kültürü, antik kentleri, hanları, hamamları, gastronomi kültürü ile her yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafiri ağırladığını belirten Balçık, “İş ve kültür gezilerinizde günün sonunda tüm yorgunluğunuzu atmanızı sağlayacağız. Şehir manzaralı oda seçeneği, suit oda opsiyonu, fiziksel engelliler odası, spor salonu, kapalı havuz, ücretsiz otopark ve 24 saat açık oda servisi seçeneklerimiz ile misafirlerimizi ağırlamaya hazırız” şeklinde konuştu.

“Hem misafir ağırlayacak, hem bölgemizi tanıtacağız”

“S Class Hotel, bundan sonra yapılacak olan otele kadar Gaziantep’in en iyisi” diyerek sektöre iddialı bir giriş yaptıklarını dile getiren Balçık, S Class Hotel’in 4 bin metrekare kongre merkezi, 2 bin kişilik salonu, fuaye alanı, 120 odalı, 180 yataklı bir otel olduğunu ve ayrıca 875 metrekare alana sahip kentin en büyük spa merkezini barındırdığını söyledi. “55 kişilik ilk istihdam ekibimiz işe başladık, zamanla daha çok alım yapıp istihdam yaratmayı planlıyoruz. Tam kapasite ile çalışmaya başladığımız zaman 200 kişilik özel bir ekiple hizmet vermeyi hedefliyoruz” diyen Balçık, kültür turizmi için misafirlerine bölge turları düzenleyeceklerini duyurdu. Balçık, “Bölgemizde bulunan tarihi Rumkale, Karahantepe, Göbeklitepe bizler için önemli durak yerleri ve bize çok yakın. Biz müşterilerimizi otelden alıp, bölgenin önemli kültür merkezlerine de taşıyacağız. Kendi araçlarımızla bölge turizmine katkı sağlayıp, bölge ve kent içi tarihi güzelliklerimize misafirlerimizi ulaştıracağız” dedi.