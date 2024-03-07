SANKO Holding Onursal Başkanı Konukoğlu: Üreticilerin desteklenmesi yardımdan önemli

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezinde düzenlenen “Üreten Yöre, Üreten Türkiye” konulu toplantının açılışında konuşan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, deprem bölgesindeki yerel üreticilerin desteklenmesini amaçlayan etkinliğin, yardım etmekten çok daha anlamlı olduğunu söyledi.

Konukoğlu, gıda konusunda doğrudan yatırımları olmamakla beraber, gıda ambalajı üretimi yapan Süper Film Ambalaj İşletmesinin sektöründe Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından birisi olduğunun kaydetti.

Deprem bölgesi için çok önemli olan bu toplantıyı düzenlemelerinden dolayı Celal Toprak başkanlığındaki Güvenilir Ürün Platformuna ve destekleyen kuruluşlara teşekkür eden Konukoğlu, “Herkes depremde büyük sıkıntı yaşadı. Yerel üreticileri desteklemek, yardım etmekten çok daha önemli ve anlamlı” şeklinde konuştu.

Yerel üreticilerin bu destek sayesinde pazar sorununu aşabileceğine vurgu yapan Konukoğlu, şöyle devam etti:

“Çok değil, 13 ay önce bölgemizde birkaç saat ara ile meydana gelen depremler, hepimizi derinden sarstı. Deprem gerçeği ile yalnız bölge insanları değil, adeta Türkiye böylesine ilk kez tanık oldu. Bölgemizde 53 bin vatandaşımız depremde hayatını kaybetti, binlerce vatandaşımız yaralandı, konut ve işyerleri yıkıldı. Böyle sarsıntılı süreç yaşayan yerel üreticileri potansiyel alıcılarla buluşturarak üretimi geliştirmeyi ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan sizleri yürekten kutluyorum.”

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ise 6 Şubat depreminden kısa bir süre sonra bölgede hasat etkinlikleri ile başlayan hareketin, aradan geçen bir yılda büyüyerek 500’den fazla üreticiye dokunduğuna dikkat çekti.

Deprem bölgesindeki küçük üreticinin kendi haline bırakılmayarak kalkındırılması hedefini taşıyan projenin protokolüne Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Borsası, Gaziantep Belediyesi, Ordu Belediyesi ve daha birçok kurumun imza attığını vurgulayan Toprak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Deprem bölgesindeki yerel üreticiyi potansiyel alıcılarla buluşturarak üretimi geliştirme ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla birçok kurumun yetkilisinden oluşan alım heyetinde 40’a yakın profesyonel ve yatırımcı bulunuyor. Deprem bölgesindeki üreticiye ses olmayı ve üreticilerin pazara erişimini desteklemeyi amaçlıyoruz.”

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber ve Innovation for Development (I4D) Direktörü Doğan Çelik’in konuşmasının ardından, katılımcılar yerel üreticiler tarafından açılan stantları ziyaret etti.