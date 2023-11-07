SİMAŞ kendi enerjisini GES ile üretecek

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Firma olarak yeşil dönüşüm gerekliliklerine öncelik verdiklerini belirten SİMAŞ Bulgur Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak; “1986 yılından beri çağın gerekliliklerine uygun olarak üretim yapmayı ilke edinen aile şirketimizde organik tarım ve organik üretim yatırımlarımızı tamamladık. Ülkenin ilk ve tek organik firik üreticisiyiz. Aynı zamanda organik bulgur ve mercimek üretiminde de istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Üretim aşamalarında yeşil dönüşüm kurallarına uygun olarak GES projemizi tamamladık. Şirketimiz Kasım ayı itibari ile kendi enerjisini kendi yenilenebilir enerji sistemleri ile üretmeye başladı” dedi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini son dönemde daha çok yaşadıklarını belirten Koçak, kuraklığın tahıl üretimde yarattığı sorunların giderek büyüdüğünü söyledi. Yaşanan sıkıntılara rağmen büyüme eğrisinde ilerlemeye devam ettiklerini aktaran Koçak, bünyelerinde 40 kişiyi ettiklerini dile getirdi. Koçak, şirketin günlük üretim kapasitesinin de artarak 120 tona eriştiğini belirterek; “Firma olarak kendimizi gelişmiş pazarlar için kaynak şirket olarak belirledik ve beyaz yaka ekibimizi genişletme yolunda ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“AB Ülkeleri ve Rusya ile çalışıyoruz”

İhracat noktasında mevzuat değişiklikleri sebebiyle zaman zaman sorunlar yaşadıklarını söyleyen Koçak; “Ana pazarımız Avrupa Birliği ülkeleri ve Rusya.

Avrupa Birliği’nde kota uygulamasından dolayı zorluklar yasıyoruz. Ayrıca iklim değişikliği sebebiyle dünya tahıl üretimindeki değişimler ve ülkelerin uyguladığı mevzuat değişikliklerinden dolayı zaman zaman zorluklarla karsı karşıya kalıyoruz.

Keyfi vize uygulamaları da pazarlama problemleri yaratıyor. Avrupa Birliği ülkelerine vizenin kaldırılması sektörümüz için önemli. Öte yandan sektörümüzde yetişmiş personel açığı var. Bir an evvel KOSGEB eğitim desteklerinin tekrar verilmesi sorunun giderilmesini sağlayacak” şeklinde konuştu.