Skal Eskişehir’den kent turizminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak etkinlik

ESKİŞEHİR

Skal Eskişehir Derneği, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans ve Sergi Salonu’nda şehrin sahip olduğu kültürel ve tarihsel arkeolojik mirasları ile Eskişehir turizminin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için "Geçmişin Emaneti, Geleceğin Mirası Arkeolojik Değerlerimiz" isimli bir panel ve kokteyl düzenledi.

Skal Eskişehir Derneği Başkanı Ufuk Özkaratay’ın açılış konuşmasının ardından dernek üyesi Prof Dr. Gökçe Yüksek’in moderatörlüğünde başlayan panelde, Küllüoba, Karacahisar, Şarhöyük-Dorylaion, Yazılıkaya / Midas Kale-Frigya ören yerlerinin kazı başkanlarının sunumları gerçekleştirildi. İlgiyle izlenen sunumlar Anadolu Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyeleri; Prof.Dr. Murat Türkteki, Doç.Dr. Hasan Yılmazyaşar, Doç.Dr. Mahmut Bilge Baştürk ve Doç.Dr. Yusuf Polat tarafından yapıldı.

Panele, Eskişehir Vali yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Semra Günay, Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi dekanı Prof.Dr. Yaşar Sarı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Kapanoğlu, TÜRSAB BTK Başkanı Özgür Ersoy ile sektör temsilcileri, Skal Eskişehir Derneği üyeleri ve ilgili bölümlerinden üniversite öğrencileri katıldı.

Sunumların sonunda katılımcılar tarafından kazı başkanlarına yöneltilen sorularla arkeolojik değerlerimizin turizme nasıl kazandırılabileceği, karşılaşılan sorunlar, ve çözüm önerileri tartışıldı.