'Süs bitkilerine uygulanan KDV oranı sektörü zorluyor'

NURETTİN BAKİ – İZMİR

Florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türü bulunan Türkiye, kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve çiçeklerin aralarına serpiştirilen yosun grubunda ağırlıklı olarak ihracat yapıyor. Ülke genelinde yaklaşık 55 bin dekarlık alanda üretim yapılıyor. Sektörde 300 bine yakın insan çalışıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye’de 2022 yılında 3 bin 986 hektar alanda 537 bin 962 dış mekan süs bitkisi üretimi gerçekleştirdi. Bin 467 hektar alanda 1 milyon 424 bin 921 kesme çiçek üretildi. Ayrıca 184 hektar alanda 44 bin 530 iç mekan süs bitkisi ve 51 hektar alanda 72 bin 546 çiçek soğanının da üretimi yapıldı. Toplam 5 bin 687 hektar alanda 2 milyon 79 bin 961 bitki üretimi yapıldı.

Orta Anadolu İhracatçıları Birliği raporuna göre ise Türkiye, 2022 yılında 145 milyon dolar süs bitkileri ihracatı gerçekleştirirken; bu oran 2021 yılında 147 milyon dolar olarak gerçekleşti. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Süs Bitkileri, Peyzaj ve Ev Hayvanları Komitesi Başkanı Ali Osman Öğmen’e göre Türkiye’de son yıllarda süs bitkisi üretiminde azalma var. Bu sene ihracat rakamları da düşecek. Öğmen, bu durumun en büyük sebebini ise artan maliyetler ve uygulanan yüksek KDV oranı olarak açıkladı.

Türkiye’nin süs bitkileri ihracatını Hollanda süs bitki ihracatıyla karşılaştıran Öğmen, Türkiye’de süs bitkilerine uygulanan KDV oranını eleştirdi. Öğmen, “Tarım üretiminde dünyanın bir numaralı ülkesi Hollanda’nın tarım ihracatında süs bitkileri ve çiçekçilik çok önemli bir yer tutuyor. Hollanda’da genel KDV oranı yüzde 23 iken, süs bitkilerinde KDV oranı yüzde 9. Ülkemizde ise genel KDV oranı yüzde 20, tarımsal ürünlerinde bu oran yüzde 1. Ancak sanki süs bitkileri ve çiçekçilik tarımsal ürün değilmiş gibi bir yaklaşım var. Çünkü bu sektörümüzde uygulanan KDV oranı yüzde 20. Devletin; çiçeğin, gülün, süs bitkisinin de tarım ürünü olduğunu hatırlamasında fayda var. Mesela marul üretiminde KDV yüzde 1, gül üretiminde ise KDV yüzde 20 olarak uygulanıyor. Bu durum maalesef sektörümüzün canını sıkıyor” diye konuştu.

“Devlet desteklerinin artırılması lazım”

Sektörün eksikliklerini ve yaşadığı sıkıntılarına da değinen Öğmen, katma değerli üretime dikkat çekerek, “Tüm dünyada çiçek üretimi ve tüketimi artarken, ne yazık ki ülkemizde hem üretim hem de tüketim düşüyor. Bunun başlıca sebepleri; artan maliyetler, tarım arazilerin azalması, üreticilerin üretimden çekilmesi ve devlet desteklerinin yetersiz kalması. Ayrıca ülkeyi yönetenlerin ve iş insanların ortak görüşü katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi. Ben de katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Küçük bir alanda çok verimli ve değeri yüksek ürünler üretip, ülkemize daha yüksek döviz girdisi sağlayabiliriz. Bu noktada devlet destekleri çok önemli” dedi.