'Çiftçi Kayıt Sistemi, üreticinin krediyle yatırım yapmasını zorlaştırdı'

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Erkunt Traktör’ün Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Nizip’te bayiliklerini de işleten Alpaslan Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Alpaslan üreticinin ÇKS’nin yeni düzenlemeleri sebebiyle alım tercihlerinin de değiştiğini belirterek; “Sıfır alımlarda devlet 5 yıl kredi desteği sunuyordu bunu 4 seneye düşürdüler. Çiftçi Kayıt Sistemi’nde eskiden 5 dönüm arazisi olana kredi verilirdi, şimdi 30-40 dönüme çıkardılar bu şartı. Kredi alımları daha da zor olmaya başladı üretici açısından” dedi.

Çiftçinin yakıt sorunlarına da yerli üretim motorlarla çözüm sunduklarını dile getiren Alplaslan; “Erkunt Traktör olarak biz yüzde yüz yerli üretim motorlara sahibiz. Yerli üretim motorlar yakıt cimrisi diye biliniyor üreticiler arasında. Biz yakıt tasarrufunu ön plana çıkarmayı temel prensip haline getirdik. Erkunt Traktör şu anda Türkiye’nin yüzde 86’sına hitap ediyor. Dünya pazarında da 17 ülkeye ihracat yapılıyor. Toplam 8 ana modelde, 84 çeşit ürün sunuyoruz çiftçilerimize. Satış sonrasında da çiftçinin yanındayız, yardım servisleri, çekici servisleriyle de her zaman vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Alpaslan Ticaret olarak senelik satışlarda 3000 ikinci el, 800 civarında sıfır traktör satışımız var” şeklinde konuştu.

“50 senelik tecrübeyi AR-GE ile destekliyoruz”

Alpaslan Ticaret’in 1973 yılında kurulan bir aile şirketi olduğunu dile getiren Alpaslan, inşaat ve petrol yatırımlarıyla da bölgeye hizmet verdiklerini kaydetti. Alpaslan; “Şu anda 100 kişinin üzerinde bir ekiple hizmet sunuyoruz ancak hayata geçireceğimiz yeni plaza işletmemizle istihdam sayılarımızı daha da arttıracağız. AR-GE’ye yatırım yapan, genç, bilimin ışığında ilerleyen bir firmayız” ifadelerini kullandı.