'Hedefimiz, dış firmalara bağımlı olmadan üretim yapmak'

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da 2010 yılına kadar transformatör atölyelerinde işçi olarak çalışan Emrah Yavuzel, Viranşehir’de kurduğu atölyesini doğru yatırım projeleriyle büyüterek Şanlıurfa OSB’de 23 dönümlük bir üretim üssüne dönüştürdüğünü aktardı. 2018 yılında Elmaksan markasıyla Şanlıurfa OSB’de bölgenin en büyük transformatör fabrikalarından birisini faaliyete alan Emrah Yavuzel, şimdi de 3000 metrekarelik 2’nci fabrikasının yatırımını sürdürüyor. En önemli hedefinin dış firmalara bağımlı olmadan üretim yapmak olduğunu belirten Elmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Yavuzel, girişimcilik serüvenini şöyle özetledi:

“Kendi atölyemi kurduktan sonra ağırlıklı olarak ihracata yönelik üretim yaptık. Başarılı referanslarımızın artması ile paralel olarak pazar sayımızda doğrudan arttı. Aldığım siparişlere yetişebilmek için ilk fabrika yatırımına başladım. Ayrıca yaklaşık 3 fabrikaya sözleşmeli üretim yaptırıyorum. Son 5 yılda Elmaksan ile Orta Doğu ve Afrika pazarında yüksek bir marka değeri oluşturduk. Bunu sürdürebilir kılmak için kapalı alanımızı 7200 metrekareye çıkarıyor, üretim hatlarımızı yeni nesil makinelerle yeniliyor, kapasitemizi de sürdürülebilir olarak artırıyoruz. 2’nci fabrikamızda silisli nüve hattı kurup 60 megavatlık transformatörlerin üretimine başlayacağız. Daha önce işçi olarak çalıştığım firmanın patronu 2018 yılında bana ortaklık teklifinde bulundu. Bu benim için büyük bir onurdu. Yeni başarı hikayeleri yazmak için yatırımlara ve yeni projelere aralıksız devam edeceğim.”

Üretimdeki yatırımları sürdürürken pandemi, yükselen enflasyon oranları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yurt dışı pazarlarda yaşanan resesyondan etkilenmemek için pazar çeşitliliği sağlayacak girişimlere yöneldiklerini söyleyen Emrah Yavuzel, “Lokomotif pazarlarımızdaki yeni talepler neredeyse yarı yarıya azaldı. 2023 yılının başına kadar üretimimizin yüzde 95’ini ihraç ediyorduk. Orta Doğu’daki ülkelerin yatırımlarda frene basmasıyla birlikte satışlarımızdaki ihracat oranımız da azalıyor. Bu süreçte kan kaybetmemek için yurt içi pazarda rekabet gücümüzü artıracak girişimlere odaklandık. Bu yılki en önemli hedefimiz üretimimizin en az yüzde 30’unu yurt içi pazarda değerlendirmek. Bu hedefe ulaşabilmek için Ankara’da bir satış ofisi ve showroom kurduk. İzmir’de de yakın tarihlerde bir showroom kurmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Hedeflerinin yurt dışı pazarlarda ellerini güçlendirecek 60 megavatlık transformatörlerin üretimi olduğunu ifade eden Emrah Yavuzel şöyle devam etti: “Irak, Suriye, İran, Azerbaycan, Moldova, Türki Cumhuriyetler en önemli dış pazarlarımız arasında yer alıyor. İhracatımızın yüzde 50’sini Irak pazarına gerçekleştiriyoruz. Son olarak İsrail ve Filistin pazarına da giriş yaptık. Orta Doğu pazarındaki konumumuzu koruyacak ve Afrika bölgesinde genişlemeye yönelik bir strateji izliyoruz. Libya, Cezayir, Mali’de ilişkilerimiz hızlı gelişiyor. Yaklaşık 3 yıl içinde Afrika pazarında daha iyi bir noktada olmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki ay Çin’de gerçekleştirilecek olan CWEXPO Shenzhen Fuarı’ndaki yerimizi her yıl olduğu gibi bu yıl da alacağız. Afrika’da yeni şubeleşme girişimlerimiz de var. Eğer doğru yatırım koşulları oluşursa oradaki yerel firmalarla distribütörlük seçeneğini de masada tutuyoruz.”