HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Burak Yoncacı Tasarım Atölyesi Kurucu ve İşletmecisi Burak Yoncacı, sektördeki yaklaşık 10 yıllık deneyimini son 5 yılda kendi markası haline getirdiğini aktardı. Yoncacı, şu anda merkezi Kayseri’de olan tasarım atölyesinde talebe özgü projeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

İstanbul’da yer alan boya üretim tesisinde yıllık 30 bin ton üretim gerçekleştirdiklerini paylaşan Burak Yoncacı, “Tesisimizdeki üretimi tamamen otomatikleştirmeye yönelik yatırımları hayata geçiriyoruz. Boya üretim tesisimizde marka adımız Picasso Colors ve yavaş yavaş kendi markamızla bayiler oluşturmaya başladık” dedi.

Tasarım atölyesi kısmında ise bugüne kadar yurt içinde ve dışında pek çok projeyi hayata geçirdiklerini de belirten Yoncacı, “Burak Yoncacı Tasarım Atölyesi 2017 yılında resmi olarak kurulduğu günden bu güne yaklaşık dört kat büyüme gerçekleştirdi. Şu anda yüzlerce mimarın çözüm ortağıyız. Hızlı büyümemizdeki en önemli sebep, bir yandan sektörümüzde sağladığımız güven ortamıyken diğer yandan da toplumda oturmaya başlayan bir tasarım ve karakteri yansıtan yaşam alanı arzusu. Yakın zamanda Kayseri’de bin 100 metrekarelik yeni mağazamızın da açılışını yapacağız” diye konuştu.

Burak Yoncacı, orta vadede Avrupa’daki tasarım fuarlarında yer almayı ve marka bilinirliklerini artırmayı hedeflediklerini de aktardı. Yaptıkları çalışmalarda özellikle atık eşyaları değerlendirerek tasarım kültürüne geri dönüşüm anlayışını da kazandırmak istediklerini söyleyen Yoncacı, “Çevreye karşı duyarlı bir marka inşa ediyoruz. Sürdürülebilir büyümemizi ancak dünyamızı da koruyarak gerçekleştirebileceğimizin bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da Endüstriyel Tasarım okurken ikinci sınıfta çalışma hayatına başlayan Burak Yoncacı babasının çelik kapı şirketinde kazandığı deneyimle ve orada yaptığı tasarım faaliyetleriyle, tasarım atölyesini finansmanı tamamen kendisine ait olarak kurdu. Babasının çelik kapı sektörüne kendi girişimiyle ve 24 metrekarelik küçük bir dükkânda adım attığını kaydeden Yoncacı, “Aslında benim şartlarımda olan pek çok kişi babasının işini devam ettirir ama ben geleneğe karşı çıktım. Babam da kendi işimi kurma kararımı destekledi ve her zaman arkamda oldu. Kendi imkânlarımla sıfırdan başladım ve bugün geldiğim yerle gurur duyuyorum. Müteşebbislik ailemizin ruhunda var. Kendi çaban ve gayretinle bir şeyleri başarmış olmak muazzam bir duygu” dedi.