Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak’ın acı günü

ADNAN AÇIKGÖZ / TARSUS

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve tedavisi Adana’daki özel bir hastanede sürdürülen 55 yaşındaki Şebnem Koçak, bugün sabah saatlerinde fenalaştı. Acil müdahaleye alınan ancak doktorların müdahalelerine yanıt vermeyen 2 kız çocuk annesi Şebnem Koçak, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Acı haber aile yakınlarını ve iş dünyasını yasa boğarken, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu merhumeye Allah’tan rahmet, Koçak Ailesi’ne başsağlığı diledi. Ülke genelindeki oda ve borsaların yöneticileri de yayınladıkları mesajlarla ailenin acısını paylaştı.

Merhumenin cenazesi bugün öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tarsus Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.