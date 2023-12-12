Tekstil ve hazır giyim sektörünün kalbi Gaziantep’te atacak

GAZİANTEP

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından ikincisi organize edilen MODA Gaziantep Fuarı 19 Aralık 2023 tarihinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak.

22 Aralık tarihine kadar sürecek olan fuar; Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği iş birliği ve Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu tarafından destekleniyor. MODA Gaziantep Fuarı, aracıyı aradan kaldırarak, daha kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak isteyenleri, asıl üreticiler ile direkt olarak tanışmak isteyenleri bir araya getiriyor.

Bebe-çocuk hazır giyim, kadın hazır giyim, erkek hazır giyim, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları ile kumaş ve tekstil makinelerinin sergileneceği fuara, ağırlıklı olarak Rusya başta olmak üzere Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinden 10 binin üzerinde ziyaretçinin katılması öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl yüzde 100 doluluk oranı ile açılan fuara 159 üretici katılmıştı. 65 ülkeden alım heyetlerinin ağırlandığı Fuarda; bebe-çocuk hazır giyim, kadın hazır giyim, erkek hazır giyim, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları ile kumaş ve tekstil makineleri sergileniyor. 19-22 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek fuarın, sektöre önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Fuar, dört gün boyunca 10.00-18.30 saatleri arasında, son gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.