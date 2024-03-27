Tepebaşı’nda tonlarca atık kazanca dönüşüyor

ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alırken bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Yıllardır tonlarca atığın geri kazanımını sağlayan Tepebaşı Belediyesi, atık toplama sisteminin düzenli işleyişi ve toplama miktarları açısından da başarılı rakamlara ulaşmayı sürdürüyor.

2009 yılından beri ilçede geri dönüşüm atıklarını toplayan Tepebaşı Belediyesi, 2020 yılında Sıfır Atık Yönetim Planı oluşturarak ilçedeki geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için Sıfır Atık Belgesi aldı. Ayrıca 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile 13 farklı kategorideki atık ayrıştırılarak geri dönüştürülebiliyor. Elektrikli ve elektronik eşya atıkları, atık lastikler, atık ilaçlar, atık piller gibi atıklar, vatandaşların talepleri doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından evlerden alınabiliyor. Vatandaşlar da 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine atıklarını kendileri ulaştırabiliyor.

Toplayıcılar GESİKOOP ile güvenle çalışıyor

Tepebaşı Belediyesi, zorlu şartlar altında ve kayıt dışı olarak çalışan sokak toplayıcılarına statü kazandırmak ve toplanan atıkları kayıt altına almak amacı ile Türkiye’de bir ilke daha öncülük etti. Tepebaşı Belediyesi’nin teşvikleri ile 15 Ocak 2020’de kurulan ve sosyal işletme kooperatifi olması ile fark yaratan GESİKOOP (Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi) 23 Haziran 2020’de Tepebaşı Belediyesi, GESİKOOP ve lisanslı geri dönüşüm firması arasında imzalanan 3’lü protokol ile hayata geçirilmişti. Kooperatif bünyesindeki toplayıcılar, artık yasal olarak ve kayıt altında çalışarak hem ekmek paralarını kazanıyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan kooperatif ile herhangi bir statüsü olmayan, disiplin altına alınamamış sokak toplayıcıları, başta ambalaj atık toplama sistemi olmak üzere belediyenin kapıdan atık toplama sistemine de entegre edilmiş oldu.

“Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz”

Geri dönüşüm çalışmalarının önemine değinen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2023 yılında tonlarca atığı dönüştürdükleri bilgisini paylaştı.

Bu sayede çevreyi korurken ülke ekonomisine de katkı sağladıklarına dikkat çeken Ataç, “Atık toplama sisteminin düzenli işleyişiyle toplama miktarları açısından verimli bir yılı geride bıraktık. 2009 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kurmamız ile birlikte Tepebaşı’nda atıkların kaynağında ayrı toplanması için kapıdan kapıya bilgilendirme çalışmaları yapılırken, 2012 yılı itibariyle bütün mahallelerden ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağların toplanmasına yönelik sistem kurarak Türkiye’deki en yaygın toplama ağlarından birini oluşturduk. Yapılan bilgilendirme çalışmaları ile Tepebaşı halkının duyarlılığı birleşince, atık toplama rakamlarında her yıl artış sağladık. 2020 yılında 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni faaliyete geçirdik ve belediye hizmet binamız da Sıfır Atık Belgesi alan Eskişehir’in ilk belediyesi olmayı başardı. Ayrıca Doğal Yaşam Merkezi, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Su Sporları Merkezi, Alzheimer Konukevi ile Fen İşleri Şantiyesi de Tepebaşı Belediyesi’nin Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan merkezleri arasında. Ambalaj atıklarını toplamak için mahallelerin yapısına uygun şekilde ambalaj atık toplama aparatları; kutu, sepet, kumbara, kafes, pet şişe ve cam şişe toplama aparatları konumlandırdık. Bitkisel atık yağların toplanması için ise okullar, siteler, muhtarlıklar, Belde Evleri’ne bitkisel atık yağ bidonları yerleştirdik. Böylelikle yaklaşık 300’e yakın toplama noktası oluşturduk. Hem ekonomiye hem de çevrenin korunmasına karşı duyarlılık örneği sergileyen Eskişehir kent halkına ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Rakamlarla geri dönüşüm

Tepebaşı Belediyesi geri kazanım çalışmaları kapsamında 2023 yılında;

6 milyon 181 bin 110 kg ambalaj atığı,

74 bin 767 kg bitkisel atık yağ,

3 bin 301 kg atık pil,

120 bin 16 kg tekstil atığı,

3 bin 553 kg atık ilaç,

9 bin 140 kg ömrünü tamamlamış lastik,

bin 215 kg madeni yağ

2 bin 592 kg elektronik eşya atığı olmak üzere toplam 6 milyon 395 bin 694 kg atık toplamayı başardı.