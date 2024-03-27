Akbaşlar Grup, ihracat payını yüzde 50’nin üzerine taşıyacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Sanayiden ve konutlardan topladığı ambalaj atıklarındaki plastik grubunun tamamını hammaddeye ve sonrasında nihai ürüne çevirerek tüketime sunan Akbaşlar Grup, Türkiye’de geri dönüşüm tabirini tam olarak hayata geçiren ender firmalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Grup şirketlerinden Akka Çevre Atık Yönetimi A. Ş. ile Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ndeki atıkları kaynağından alarak ülke ekonomisine kazandırdıklarını belirten Akbaşlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Akbaş, “Geri dönüşümünü sağladığımız atıkları yarı mamul ham madde olarak diğer grup firmamız olan Doğaplast’a ve ilgili fabrikalara göndererek hem ekonomiye hem de doğaya çok büyük bir katkı sağlıyoruz” dedi.

Doğaplast ile çevreci ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş hammadden oluşan çöp poşeti, sera örtüsü ve sanayide kullanılan shrink naylonu (palet örtüsü) ürettiklerini açıklayan Akbaş, “Tüm ihtiyaçları karşılayacak farklı renk, ebat ve kalınlıktaki ürünlerimizi ‘Doğarex’ markasıyla hem iç pazardaki hem de yurtdışındaki müşterilerimize ulaştırıyoruz. İşletmemiz çevrenin korunması ilkesiyle hareket ederek atık üreticisinden, ürün tüketicisine kadar geniş bir yelpazeye hizmet vermektedir. Atıktan ürün elde edip, bu ürünün ihtiyaç sonrası atık durumuna dönüşmesinin ardından tekrar geri kazanımını sağlayarak yeniden tüketicinin kullanımına sunuyoruz. Bu prosesi titizlikle ve profesyonelce yapan bölgedeki tek firma konumundayız” diye konuştu.

Üretim kapasitesi ile istihdamı artıracak

Yılda yaklaşık 7 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olduklarını vurgulayan Akbaş, 2023 yılını cirosal bazda yaklaşık yüzde 50’lik büyümeyle kapattıklarını belirterek önümüzdeki dönemde hem üretim kapasitesini hem de istihdamı artırmayı planladıklarını kaydetti. Güney Amerika ile Almanya başta olmak üzere 10 yıldır Avrupa’nın birçok ülkesine ihracat yaptıklarını aktaran Muhsin Akbaş, Almanya’da faaliyet gösteren grup şirketlerini büyüterek yüzde 30 olan ihracat paylarını yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.