Hiltar Makina, anahtar teslim gübre tesisleri inşa ediyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu anahtar teslim her türlü organik - organomineral - NPK granül, toz ve sıvı gübre tesisleri kuran Hiltar Makina, inovatif çözümlerle atıkların geri kazanımını sağlıyor. Eskişehir’de kuruldukları 2016 yılından bu yana birçok projeye imza attıklarını belirten Hiltar Makina Genel Müdürü Hilmi Gülhan, geliştirdikleri son teknoloji makine ekipmanlarıyla sektörde fark yarattıklarını söyledi.

Atıkların geri dönüşümü ile gübre üretim tesisleri konusunda yenilikçi yaklaşımlarıyla tarıma ve çevreye büyük katkı sunduklarını aktaran Gülhan, “Tasarım, projelendirme, malzeme analizi, makine ekipmanları imalatı, tesisin kurulumu, devreye alma ve servis hizmetlerinin yanında gübre üretim tesisi prosesi hakkında danışmanlık hizmeti de vermekteyiz. 5 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 10 bin metrekarelik alana sahip fabrikamızda geniş imalat imkanlarıyla müşterilerimize kaliteli, uzun ömürlü ve yenilikçi üretim imkanı sunmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz malzeme analiz sonuçları doğrultusunda hazırlanan proses hattına ait makine ekipmanlarının projelendirilmesi, imalatı, kurulumu ve devreye alımını kapsayan anahtar teslim tesisler kuruyoruz” diye konuştu. İmalatın her aşamasını kontrol ederek proje uyumluluğunu denetlediklerini kaydeden Gülhan, “İmalatı bitmiş makine ve ekipmanların testini yaptıktan sonra montajını gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz tüm makine ekipmanların yedek parça stoku ve tedariki konusunda profesyonelliğimiz ile talep edilen yedek parçaları minimum sürede sahaya ulaştırıyoruz ve her seviyede bakım onarım konusunda süpervizör desteği veriyoruz” dedi.

“Maliyeti düşürüp karlılığı artıracak üretim optimizasyonu sağlıyoruz”

Geçmişte gelen bilgi ve tecrübe ile değişen ve gelişen günün teknolojisini mühendislik bilgileri ile birleştirerek dünya gübre sektörüne değer katmayı hedeflediklerine vurgu yapan Hilmi Gülhan, üretim tesisi prosesi hakkında sundukları danışmanlık hizmetleri hakkında şu bilgileri paylaştı: “Müşterilerimizin projesinin potansiyelini ihtiyaçlar doğrultusunda uzman ekiplerimizle analiz ediyoruz. Küçük ya da büyük yatırım diye ayırmadan maliyetleri düşürerek karlılığı en üst düzeye çıkaracak üretim optimizasyonu sağlıyoruz. Tesisin kurulacağı bölge ile ilgili coğrafi özellikleri ve bölgedeki hammadde kaynaklarının maksimum karlılığını hesaplayarak alternatif yer seçimi ve lojistik desteği öneriyoruz. Hangi hammaddenin, hangi fomülasyonla üretileceği ve bu proseslerde neye ihtiyaç duyulacağı konusunda müşterilerimizi yönlendirip, en doğru seçimleri ve üretimi sağlamaları konusunda destek oluyoruz.”

Her gün yenilenen teknolojiyi takip ederek kendilerini geliştirdiklerini anlatan Gülhan, gübre tesislerinin makine proseslerinde ve diğer tüm aşamalarında sahip oldukları teknolojik desteği kaliteden ödün vermeden müşterilerine sunduklarını dile getirdi. Kurdukları Hiltar Akademi ile istihdam ihtiyacına da çözüm getirdiklerini belirten Hilmi Gülhan, “Tesis kurulumu bittikten sonra bünyemizdeki Hiltar Akademi ile müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu işgücünü de yetiştiriyoruz. Ayrıca ihtiyaca uygun gübre formülasyonları ve üretimi konusunda da kaynaklarımızı hizmete sunuyoruz” ifadelerini kullandı.