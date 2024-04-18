Türkiye’nin en büyük engelsiz yaşam merkezi tamamlanmak üzere

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Mayıs ayı başında temeli atılan Türkiye’nin en büyük, Konya’nın ise ilk Engelsiz Yaşam Merkezi olan Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yerinde inceledi.

Yakın bir tarihte hizmete girmesi hedeflenen merkezi bir an önce engelli vatandaşların hizmetine sunmanın gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Hasan Kılca “Karatayımızı özel ve yeni tesislerle donatmaya devam ediyoruz. Engelli bireylerimiz Engelsiz Yaşam Merkezimizde eğitimlerini alıp hoşça vakit geçirecekler. Engelli kardeşlerimizin aileleri de kendilerine artık çok daha fazla vakit ayırabilecekler” dedi.

“Özel vatandaşlarımızın her ihtiyacına cevap verecek”

Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden birini Konya’ya ve Karatay’a kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkezin yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Engelli vatandaşların ve ailelerinin hayat kalitesini yükseltecek, birçok ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlı bir merkez tasarladıklarının altını çizen Başkan Hasan Kılca; “Karatayımızı özel ve yeni tesislerle donatmaya devam ediyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi’mizi yerinde inceledik. Merkezimiz tamamlanmak üzere. 190 milyon TL’ye mal ettiğimiz tesisimizi kısa sürede tamamlayarak şehrimizdeki engelli bireylerimiz ile ailelerin hizmetine sunacağız inşallah.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla imzaladığımız protokol kapsamında engelli bireylerimiz tesisimizde hem eğitimlerini alacaklar, dinlenecekler ve hoşça vakit geçirecekler hem de engelli kardeşlerimizin aileleri kendilerine çok daha fazla vakit ayırabilecekler. Karatay Engelsiz Yaşam Merkezimizin Konyamıza, Karatayımıza, engelli kardeşlerimize ve ailelerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyük, Konya’nın ise ilk engelsiz yaşam merkezi

Türkiye’nin en büyük, Konya’nın ise ilk Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi olan tesisin yapımı, Köprübaşı Mahallesi Gazali Sokak’ta sürüyor.

Artık sona gelinen ve toplamda 190 milyon TL’ye mal olan proje kapsamında; Kütüphane Resim ve Görsel Sanatlar Atölyesi, Bilim Atölyesi, Kapalı Spor Salonu, Pasta ve Yemek Atölyesi, Seramik ve Kil Atölyesi, Bilgisayar Atölyesi, Müzik Atölyesi, Matbaa ve Baskı Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi, Dans Atölyesi, Drama Atölyesi, Konferans Salonu, Konuşma Güçlüğü Eğitim Merkezi, Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitim Merkezi, Görme Engelli Eğitim Merkezi, İşitme Engelli Eğitim Merkezi, Fizyoterapi Odası Merkezi, Zihinsel Engelli Eğitim Merkezi, Yaygın Gelişim Bozukluk Eğitim Merkezi, Psikiyatri ve Sosyal Hizmetler Merkezi, Etkinlik Salonları, Dinlenme ve Uyuma Odaları, Duyu Bütünleme Odası, Gözlem Odası, Duygusal Rahatlama Odası, Uygulama Evi bulunuyor.