Vaden, dijital dönüşümde öncü adımlar atıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Vaden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Acar, dijitalleşmenin sektörde rekabet gücünü artırdığına dikkat çekerek, “Teknolojiye yaptığımız yatırımlarla üretim süreçlerimizi daha verimli ve izlenebilir hale getirdik. MES sistemi sayesinde üretimde anlık veri akışı sağlıyor, süreçleri optimize ediyoruz” dedi.

Şirket ayrıca, web sitesini yapay zeka tabanlı bir altyapıyla yenileyerek müşteri deneyimini daha interaktif hale getirdi. Yapay zeka destekli bu sistem, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha hızlı ve doğru yanıt verebilmesini sağlıyor.

Dijital dönüşüm çalışmalarının bir parçası olarak Vaden, kendi veri merkezini de kurdu. Bu sayede üretimden lojistiğe kadar tüm iş süreçlerinde büyük veriyi etkin bir şekilde yöneterek karar alma mekanizmalarını güçlendirdi.

“Vaden’i geleceğe taşıyoruz”

Acar, “Sektörümüz hızla değişiyor ve biz de bu dönüşüme ayak uyduruyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Vaden’i geleceğe taşıyoruz. Dijitalleşme yolunda attığımız adımlarla verimliliği artırırken, müşteri memnuniyetini de en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Vaden’in teknoloji odaklı bu yenilikçi hamleleri, hem sektördeki konumunu güçlendirmeyi hem de küresel rekabette öne çıkmasını sağlamayı amaçlıyor. Şirket, önümüzdeki dönemde de dijitalleşme ve endüstri 4.0 alanındaki yatırımlarını sürdüreceğini belirtiyor.