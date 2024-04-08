Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya: Vize sorunu geçici bir süreç

İZMİR / EKONOMİ

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve AB Mükemmeliyet Merkezi iş birliğinde, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökay Özerim moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe konuk olan Kaya, “Diplomatik Sınırları Keşfetmek: Latin Amerika'dan Perspektifler” başlıklı bir seminer verdi ve aynı zamanda son dönemde yaşanan vize sorunları hakkında konuştu.

Bu konuda İzmir’de sorun yaşandığını belirten Kaya, “Almanya İzmir Başkonsolosluğu’nun sorunu yeterli kapasitede personel olmaması. Dünyadaki en büyük konsolosluk ağının Türkiye’de olduğunu, buna rağmen yetmediğini, çok fazla talep olduğunu söylüyorlar. Halkımızın küreselleştiğini düşünüyorum. Yurtdışına çıkış için gerekli olan şartlar artık daha kolaylaştı. Biz engelleniyoruz sanıyoruz ama aslında yurt dışına çıkmak isteyen insan sayısı çok arttı. Konsoloslukların kapasitesi artmalı” diye konuştu.

Türk gençlerinin çok dinamik olduğuna değinen Kaya, “Dünyanın her yerinde olmak, her yeri görmek istiyorlar. Bunun etkisi var. Tabii ki Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin üyesi olması gerekiyor. Buna hakkı var. 1960’lı yıllardan beri sürdürdüğümüz bir müzakere var, bize verilmiş sözler var. Mevzuatlarımızı değiştirdik, bu şekilde kalmaması gerekiyordu. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin üye olarak alınması bizi engelledi. Ama bu bir yerde daha fazla sürdürülebilir olmayacak. Avrupa’nın Türkiye’nin dinamik ve yetişmiş gençlerine ihtiyacı var. Eriştiğimiz noktada, bu genç, dinamik nüfusumuzla, başka ülkeler bize kapılarını açacak. Bu geçici bir süreç” dedi.